NHK総合の音楽番組『うたコン』(毎週火曜 後7:57)次週18日放送回では、アニソン&ディズニーソングを大特集。出演者と曲目が11日、公開された。18日放送の『うたコン』では、ささきいさお「宇宙戦艦ヤマト」、松本梨香「めざせポケモンマスター」といった伝説的なアニソンを東京・渋谷のNHKホールで生歌唱。昭和の懐かしのアニソンから最新のアニソンまで、誰もが歌える名曲を貴重なアニメ映像とともにたっぷりと届ける。

今回限りのスペシャルなカバーも。純烈は『キャプテン翼』の「燃えてヒーロー」を、翼くんや岬くんらキャラクターになりきってパフォーマンス。初登場となるアイドルグループ・FRUITS ZIPPERは『うる星やつら』の「ラムのラブソング」を、オリジナルの振付とともに披露、島津亜矢は「あしたのジョー」を熱唱する。マカロニえんぴつは最新アニソンとして、『忘却バッテリー』のエンディング・テーマ「忘レナ唄」を披露することに。ディズニーソングの特集では、うたコン初登場となる山寺宏一が、『アラジン』から「フレンド・ライク・ミー」をスペシャルパフォーマンス。May J.は鉄板ディズニーソング、『アナと雪の女王』の「Let It Go 〜ありのままで〜 (エンドソング)」を歌う。なお、きょう11日放送回ではジューンブライドにちなんで「結婚ソング」を特集する。■6月18日『うたコン』出演者&歌唱曲司会:谷原章介、赤木野々花アナウンサー出演:ささきいさお、島津亜矢、純烈、FRUITS ZIPPER、マカロニえんぴつ、松本梨香、May J.、山寺宏一▼セットリスト「宇宙戦艦ヤマト」ささきいさお「あしたのジョー」島津亜矢「ラムのラブソング」(うる星やつら)FRUITS ZIPPER「燃えてヒーロー」(キャプテン翼)純烈「Let It Go 〜ありのままで〜(エンドソング)」(アナと雪の女王)May J.「フレンド・ライク・ミー」(アラジン)山寺宏一「めざせポケモンマスター」(ポケットモンスター)松本梨香「おてんとさま」島津亜矢「NEW KAWAII」FRUITS ZIPPER「忘レナ唄」(忘却バッテリー)マカロニえんぴつ