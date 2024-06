【少年ジャンプ+「冥土の黒子さん」】6月11日 連載開始

集英社は、同社の同社の電子書籍サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「冥土の黒子さん」の連載を6月11日に開始した。

「冥土の黒子さん」は、「ジャンプルーキー」にて公開されているDaArts氏によるマンガ「冥土の黒子さん」の連載版。憧れの演劇部に入るため、月乃峠学園に入学した白波シュンを主人公として、幽霊の黒衣とのホラーコメディが描かれている。

なお、更新は毎週火曜日を予定している。

【「冥土の黒子さん」イントロダクション】

幼い頃に見た黒衣の演技が忘れられず、憧れの演劇部に入るため、月乃峠学園に入学した白波シュン。演劇部の部活紹介でまたもや黒衣の演出に魅了されたが、黒衣の正体は自分以外には見えていない幽霊だったようで――!?

