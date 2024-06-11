»Ò°é¤Æ½é¿´¼Ô¤Î¿´¤ÎÍ§¡ª¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Î¡ÖÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ç¤´µ¡·ù¤ÊËèÆü¤Ë
¡ÚÄùÀÚ¤Ï7·î8Æü¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤ÆWeb¥é¥¤¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¥ì¥Ó¥å¡¼¥³¥é¥à¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ
¿´¤âÂÎ¤â¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡Ä¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÃ¤á¤¿¤ê¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ëÊýË¡¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤È¤¦¤æ¤¤¤³¤µ¤ó¡£¿·Â´¤«¤éÃÏÊý¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÌó12Ç¯¶ÐÌ³¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤´ÅÔ¹ç¤Ç²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢Âà¿¦¤·Àì¶È¼çÉØ¤Ë¡£¸½ºß¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¡Ä¡×
¡Ö³°½Ð¤·¤¿¤¤¤±¤ÉÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×
¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤ä»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢¸½Âå¤Î´èÄ¥¤ê²°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£²È»ö¤Ë°é»ù¤ËË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤ò¤´µ¡·ù¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ï¤¿¤·¼«¿È¤¬¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤¿½é¿´¼Ô¥Þ¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ï¤¿¤·Î®¤Î¡ÖËèÆü¤´µ¡·ù¤Ê¥Þ¥Þ¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¡¢½é¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ
¿·¤·¤¤·Ð¸³¤È¡¢°¦¤·¤¤²æ¤¬»Ò¤È¤Î´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿Æü¡¹¡£½Ð»ºÁ°¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿Ì¤Íè¤Ð¤«¤êÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¡×¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶·Þ¤¨¤¿¥Þ¥Þ½éÆü¡£
¼øÆý¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¡Ä¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥¹¥¥ë¤ÎÃæ¤Ç°é»ù¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢½éÆü¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤ê¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
ºÙÀÚ¤ì¤Î¿çÌ²¤¬Â³¤¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È»ÍÏ»»þÃæ°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¿·¤·¤¤ËèÆü¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ°é»ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î½¤¹Ô¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¼ó¤¬ºÂ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤Î³°½Ð¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¼«Âð¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹Æü¡¹¡£²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤²æ¤¬»Ò¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÊÄºÉ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡
¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤â¡¢¿·À¸»ù´ü¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤ÏÆü¾ï¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ËèÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤¢¤ëÌëÃæ¤Î¼øÆý¤ò½ª¤¨¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Ø¡£ÉÛÃÄ¤Ë¿²¤«¤»¤ë¤ÈÇØÃæ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¿¿ÌëÃæ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÆü²Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²èÌÌ¤ò³«¤±¤Ð¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö°é»ù¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¡¡²ò¾Ã¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤â¤ä¤Ã¤ÈÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿´¤âÂÎ¤â¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Ë¤Ç¤¤ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¤¤Þ¤Ï¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢µ¤·Ú¤Ë³°½Ð¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Þ¥ó¥¬¤ò³Ú¤·¤â¤¦ ¡×¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¤Ë¡Ö ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ ¡×¤Î¹¹ð¤¬¡£
¿¿ÌëÃæ¤Î°Å¤¤Éô²°¤Ç¡¢½Ï¿ç¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÁáÂ®ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò»î¤·ÆÉ¤ß¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¡ÄÌÌÇò¤¤¡ª¡ª¡ª¡×
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°é»ù°Ê³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¶½Ê³¤È¡¢³°½Ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Þ¥ó¥¬¤¬ÆÉ¤á¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢¿ô¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¿´¤¬Ìö¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÂ©È´¤¤Î»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬°ìµ¤¤ËÀ²¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È²á¤´¤¹°Å¤¤Éô²°¤Ç¤âÆÉ¤á¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ³×Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Æü¡¹¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢°é»ù¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤´µ¡·ù¤Ê¥Þ¥Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç¼ê·Ú¤ËÆÉ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Ê¬ºýÈÇ¤äÃ±ÏÃ¤Ê¤É¡¢°ìÏÃÃ±°Ì¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÆÉ¤ß¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤¿¤ä¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤«¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ÏÌµÎÁ¤Ç»î¤·ÆÉ¤ß¤Ç¤¤ëÂç¿Í¸þ¤±¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î²èÌÌ¤ò¸«Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤¬Èè¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï»º¸å¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¯Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÌÜ¤ò¹ó»È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ¬ÅÙ¤ÊÍøÍÑ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÆü¾ï¤Ë
Ë»¤·¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤òÏ«¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æü¾ïÅª¤Ë¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¤´µ¡·ù¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à»þ´Ö¤¬¡¢¿Æ»Ò¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤Æ¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤¹¤³¤ä¤«¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÆÉ¤à¤³¤È¤òÆü¾ï¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÂ©È´¤¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ò°é¤Æ¤â¼«Ê¬»þ´Ö¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´µ¡·ù¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¿¿ÌëÃæ¤ËÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë½Ð¹ç¤¨¤¿»þ¤Î¡¢¤¤¤È¤¦¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ëÊýË¡¡×¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢¤Ø¤È¤Ø¤È¤ÊÆü¡¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¥é¥¯¤Ë¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ï¡¢¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖWEB¼çºÅ¡ÖWeb¥é¥¤¥¿¡¼ ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÍ¥½¨ºîÉÊ¤Ë¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¤¤È¤¦ ¤æ¤¤¤³
¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëÃÏÊý½Ð¿È¤Î¤æ¤È¤êÀ¤Âå¼çÉØ¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¿·Â´¤«¤éÌó12Ç¯¶ÐÌ³¤¹¤ë¤â¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢Âà¿¦¤·Àì¶È¼çÉØ¤Ë¡£½é¤á¤Æ¤Î¼óÅÔ·÷¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¿¢Êª¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¾®Àâ¤äÌ¡²è¤òÆÉ¤à¤³¤È¡£