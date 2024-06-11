全仏オープンテニス、女子シングルス決勝。優勝を飾り、トロフィーを手にするイガ・シフィオンテク（2024年6月8日撮影）。(c)Emmanuel Dunand / AFP

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【AFP＝時事】女子テニスの最新世界ランキングが10日に発表され、全仏オープンテニス（French Open 2024）でシングルス3連覇を果たしたイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）が、首位の座を強固なものにした。

　8日の決勝で第12シードのジャスミン・パオリーニ（Jasmine Paolini、イタリア）を一蹴したシフィオンテクは通算4度目の大会制覇を果たし、2位に浮上したココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）との差を3707ポイントに広げた。

　アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）が首位に立った昨年秋の数週間を除けば、シフィオンテクは2022年4月から107週間にわたってトップに君臨し続けている。

　ガウフは、シフィオンテクに敗れた準決勝まで進出して昨年の全仏での8強入りから成績を伸ばしたため、サバレンカをかわして2位に浮上している。

　自身初の四大大会（グランドスラム）決勝進出を果たしたパオリーニは、8ランクアップでキャリア最高の7位に浮上。そのパオリーニに準決勝で敗れた17歳のミラ・アンドレーワ（Mirra Andreeva）は、38位から23位にジャンプアップしている。

　最新WTAランキングは以下の通り。

1位：イガ・シフィオンテク/11695ポイント

2位：ココ・ガウフ/7988ポイント

3位：アリーナ・サバレンカ/7788ポイント

4位：エレナ・ルバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/5973ポイント

5位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/4625ポイント

6位：マルケタ・ボンドロウソバ（Marketa Vondrousova、チェコ）/4503ポイント

7位：ジャスミン・パオリーニ/4068ポイント

8位：鄭欽文（Zheng Qinwen、中国）/4005ポイント

9位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3980ポイント

10位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/3748ポイント

11位：ダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）/3532ポイント

12位：マディソン・キーズ（Madison Keys、米国）/3343ポイント

13位：エレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）/3318ポイント

14位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/3088ポイント

15位：リュドミラ・サムソノワ（Liudmila Samsonova）2640/ポイント

16位：エカテリーナ・アレクサンドロワ（Ekaterina Alexandrova）/2360ポイント

17位：マルタ・コスチューク（Marta Kostyuk、ウクライナ）/2240ポイント

18位：エマ・ナバーロ（Emma Navarro、米国）/2238ポイント

19位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）2234/ポイント

20位：ベアトリース・ハダード・マイア（Beatriz Haddad Maia、ブラジル）/2213ポイント

【翻訳編集】AFPBB News

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