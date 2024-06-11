全仏OP女王シフィオンテク 大差で世界ランク1位堅持
【AFP＝時事】女子テニスの最新世界ランキングが10日に発表され、全仏オープンテニス（French Open 2024）でシングルス3連覇を果たしたイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）が、首位の座を強固なものにした。
8日の決勝で第12シードのジャスミン・パオリーニ（Jasmine Paolini、イタリア）を一蹴したシフィオンテクは通算4度目の大会制覇を果たし、2位に浮上したココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）との差を3707ポイントに広げた。
アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）が首位に立った昨年秋の数週間を除けば、シフィオンテクは2022年4月から107週間にわたってトップに君臨し続けている。
ガウフは、シフィオンテクに敗れた準決勝まで進出して昨年の全仏での8強入りから成績を伸ばしたため、サバレンカをかわして2位に浮上している。
自身初の四大大会（グランドスラム）決勝進出を果たしたパオリーニは、8ランクアップでキャリア最高の7位に浮上。そのパオリーニに準決勝で敗れた17歳のミラ・アンドレーワ（Mirra Andreeva）は、38位から23位にジャンプアップしている。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/11695ポイント
2位：ココ・ガウフ/7988ポイント
3位：アリーナ・サバレンカ/7788ポイント
4位：エレナ・ルバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/5973ポイント
5位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/4625ポイント
6位：マルケタ・ボンドロウソバ（Marketa Vondrousova、チェコ）/4503ポイント
7位：ジャスミン・パオリーニ/4068ポイント
8位：鄭欽文（Zheng Qinwen、中国）/4005ポイント
9位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3980ポイント
10位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/3748ポイント
11位：ダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）/3532ポイント
12位：マディソン・キーズ（Madison Keys、米国）/3343ポイント
13位：エレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）/3318ポイント
14位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/3088ポイント
15位：リュドミラ・サムソノワ（Liudmila Samsonova）2640/ポイント
16位：エカテリーナ・アレクサンドロワ（Ekaterina Alexandrova）/2360ポイント
17位：マルタ・コスチューク（Marta Kostyuk、ウクライナ）/2240ポイント
18位：エマ・ナバーロ（Emma Navarro、米国）/2238ポイント
19位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）2234/ポイント
20位：ベアトリース・ハダード・マイア（Beatriz Haddad Maia、ブラジル）/2213ポイント
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・シフィオンテクが全仏3連覇 パオリーニに圧勝でGS5勝目
・スポーツ テニス 四大大会（グランドスラム） 全仏オープン 全仏OP初制覇のアルカラス、ナダルやジョコの影は追わず 並ぶのは「不可能」
・シナーが男子世界ランキング1位浮上、イタリア勢初
8日の決勝で第12シードのジャスミン・パオリーニ（Jasmine Paolini、イタリア）を一蹴したシフィオンテクは通算4度目の大会制覇を果たし、2位に浮上したココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）との差を3707ポイントに広げた。
ガウフは、シフィオンテクに敗れた準決勝まで進出して昨年の全仏での8強入りから成績を伸ばしたため、サバレンカをかわして2位に浮上している。
自身初の四大大会（グランドスラム）決勝進出を果たしたパオリーニは、8ランクアップでキャリア最高の7位に浮上。そのパオリーニに準決勝で敗れた17歳のミラ・アンドレーワ（Mirra Andreeva）は、38位から23位にジャンプアップしている。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/11695ポイント
2位：ココ・ガウフ/7988ポイント
3位：アリーナ・サバレンカ/7788ポイント
4位：エレナ・ルバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/5973ポイント
5位：ジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）/4625ポイント
6位：マルケタ・ボンドロウソバ（Marketa Vondrousova、チェコ）/4503ポイント
7位：ジャスミン・パオリーニ/4068ポイント
8位：鄭欽文（Zheng Qinwen、中国）/4005ポイント
9位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3980ポイント
10位：オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）/3748ポイント
11位：ダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）/3532ポイント
12位：マディソン・キーズ（Madison Keys、米国）/3343ポイント
13位：エレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）/3318ポイント
14位：ダリア・カサキナ（Daria Kasatkina）/3088ポイント
15位：リュドミラ・サムソノワ（Liudmila Samsonova）2640/ポイント
16位：エカテリーナ・アレクサンドロワ（Ekaterina Alexandrova）/2360ポイント
17位：マルタ・コスチューク（Marta Kostyuk、ウクライナ）/2240ポイント
18位：エマ・ナバーロ（Emma Navarro、米国）/2238ポイント
19位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）2234/ポイント
20位：ベアトリース・ハダード・マイア（Beatriz Haddad Maia、ブラジル）/2213ポイント
【翻訳編集】AFPBB News
■関連記事
・シフィオンテクが全仏3連覇 パオリーニに圧勝でGS5勝目
・スポーツ テニス 四大大会（グランドスラム） 全仏オープン 全仏OP初制覇のアルカラス、ナダルやジョコの影は追わず 並ぶのは「不可能」
・シナーが男子世界ランキング1位浮上、イタリア勢初