BLACKPINKのリサが最近TikTokアカウントを開設した。「COMING SOON」と題した不思議なリズムに合わせて、リサがさまざまなポーズを取っている。ホームページには予約のためのリンクが掲載されており、この動画を見たファンは「新曲を近日発売するのでは」と推測している。



【写真】BLACKPINKのメンバーたち

リサが新たに設立した会社のLLOUDは最近、ソニー・ミュージック傘下のRCAレコードと契約を結び、ソロ楽曲のリリースを予定。自身の曲の権利は引き続き所有することになっている。リサは、かつてバラエティー誌に寄せた声明で「RCAファミリーに入ることが、本当に楽しみ。私のソロキャリアを、さらに飛躍させるためのベストチームと確信している」と明かしている。



一方のRCAレコード、ピーター・エッジCEOとジョン・フレッケンシュタインCOOはリサについて「多面的な才能を持ち、疑いの余地のない世界的な影響を持った人」と絶賛した。



2021年に1stシングルアルバム「Lalisa」をリリースしたリサは、年内に新譜を発表するとファンに約束し「楽しみにしてて」と話していた。LLOUDの公式YouTubeチャンネルは、リサの誕生日である3月27日に「Special Birthday Q&A with Lisa | 27 years around the sun」という動画を公開、「今年は、何があってもニューアルバムをリリースしたい。やりたいことをするのがスゴく楽しみ。期待していて!」と伝えている。



