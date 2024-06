「アサシンクリード シャドウズ」ゲームプレイ映像公開！ メインキャラクター2人のゲームプレイが明らかに

2024年6月11日、Ubisoftは、Ubisoft Forwardにて、16世紀の日本を舞台にしたシリーズ最新作「アサシンクリードシャドウズ」のゲームプレイ映像を公開した。

Ubisoft Québecが開発を主導する本作は、Ubisoft+、PlayStation5、Xbox Series X|S、Appleシリコンを搭載したMac (Mac App Store)、Windows PC(Ubisoft Store/Epic Games Store)向けに11月15日(スタンダードエディション以外は、発売3日前から遊べるアーリーアクセスで12日よりプレイ可能)に発売される予定。さらに本作は追ってiPad向けにも発売予定であることが発表された。







ゲームプレイ映像では、奈緒江と弥助が丹波の城下町、福知山で悪事を働く者を追い詰めている。ステルスにすぐれた忍である奈緒江と、戦闘に特化した侍である弥助の相互補完的な戦闘スタイルを持つメインキャラクター2名のプレイを確認することができる。





【日本語吹き替え版】「アサシンクリード シャドウズ」ゲームプレイトレーラー



ゲーム序盤では敵対する立場として対峙する奈緒江と弥助だが、共通の目的に向けて次第に結束を固めていく。プレイヤーはオープンワールドでいつでも2名のキャラクターを切り替えることができ、それぞれがもつ固有のスキルや武器を駆使して状況に対処することとなる。日本の新たな時代を切り開くべく、多様な方法で敵に立ち向かおう。



•奈緒江

忍のアサシンとして、ステルス性の高いエアアサシンや移動に使用できる鉤縄やクナイ、素早く敵を排除する隠し刃(ヒドゥンブレード)など、影に潜みながら攻撃するさまざまな道具を用いることが可能。接近戦ではやや脆さがあるものの、敵の攻撃を巧みに受け流し、回避、もしくは正確に切り返しを繰り出すことができ、光や周囲の環境、建物などを利用して敵を倒していく。



•弥助

卓越した戦闘スキルと鍛錬された武器の扱いによって、正面切った戦闘に秀でる。刀での一刀両断、金棒での強烈な打撃、火縄銃を使った遠距離からの迎え撃ちに加え、複数の敵にも同時に対応することが可能。

「アサシンクリードシャドウズ」では、密偵の仲間を使って情報収集にあたる。密偵を各地に送って偵察することで、ターゲットの居場所や行動、ワールドに隠された秘密を明らかにしよう。





「アサシンクリード シャドウズ」ゲームプレイウォークスルー



「アサシンクリードシャドウズ」では、季節の変化に応じてフィールドの風景が一変する。年間の四季を通じて雪や雨、その他の環境条件が変化することで、地域や時間、季節に合わせたゲームプレイの幅も広がる。

例えば、冬には凍った水中を行くルートは使用できないが、温かくなると池に潜むステルスプレイができるようになる。また大雨が降っていれば、敵に忍び寄ったり、敵から逃げる時などに見つかりにくくなる、といった具合だ。

そのほか奈緒江と弥助は、明かりを消して敵から身を隠したり、攻撃によって行く手を阻む障害物を突破したりするなど、それぞれのプレイスタイルに沿って周囲の環境を利用することが可能だ。



最新のAnvilエンジンと新世代機の性能を活かして開発された本作は、従来以上のスケールで安土桃山時代の日本への没入感を実現している。



また本作にてメインキャラクター2名の日本語吹替を務める声優についても発表された。



メインキャラクター(敬称略)

•藤林奈緒江:島袋美由利

•弥助:帆世雄一



Ubisoft+加入者およびゴールドエディション、アルティメットエディション、コレクターズエディションの購入者は、発売3日前の11月12日より開始されるアーリーアクセスにて本作を楽しむことができる。また本作の早期購入特典としてボーナスクエスト(三年の恩)が用意されている。



【ゲーム情報】

■アサシンクリードシャドウズスタンダードエディション

発売日:2024年11月15日

プラットフォーム:PlayStation5※パッケージ版/デジタル版Xbox Series X | S、Windows PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)、Mac (Mac App Store)※デジタル版のみ

価格:PlayStation5、Windows PC、Mac:9,790円(税込)Xbox Series X | S:9,800円(税込)

収録内容:ゲーム本編





■アサシンクリードシャドウズゴールドエディション

発売日:2024年11月12日

プラットフォーム:PlayStation5※パッケージ版/デジタル版Xbox Series X | S、Windows PC (Epic Games Store / Ubisoft Store)※デジタル版のみ

価格:15,400円(税込)

収録内容:ゲーム本編、最大発売3日前のアーリーアクセス、シーズンパス



■アサシンクリードシャドウズアルティメットエディション

発売日:2024年11月12日

プラットフォーム:PlayStation5、Xbox Series X | S、Windows PC(Epic Games Store/Ubisoft Store)※デジタル版のみ

価格:PlayStation5、Windows PC:18,150円(税込)Xbox Series X | S:18,100円(税込)

収録内容:ゲーム本編、最大発売3日前のアーリーアクセス、シーズンパス、アルティメットパック



■アサシンクリードシャドウズコレクターズエディション

発売日:2024年11月12日

プラットフォーム:PlayStation5※パッケージ版のみ

価格:34,980円(税込

収録内容:ゲーム本編(「アサシンクリードシャドウズ」パッケージ版)、発売日より最大3日間のアーリーアクセス、デジタルコンテンツシーズンパス+アルティメットパックプロダクトコード、専用スチールブックケース、奈緒江の刀の鍔(実物大)、ワールドマップ、奈緒江と弥助のフィギュア(40僉法▲灰譽ターズアートブック(全84ページ)、信条の掛け軸(80x30僉法∨漏┐離螢肇哀薀x2(19x13.5僉



プレイ人数:1名

ジャンル:アクションアドベンチャー

CERO:審査予定



*デジタルコンテンツの有効化にはインターネット接続とUbisoftアカウントが必要です。システム要件、製品の詳細、制限を購入前にご確認下さい。

*特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。1度のみ使用可能で、有効期限がございます。

*コレクターズエディションのデジタルコンテンツを入手いただくには、プレイステーションネットワークに接続できる環境が必要となります。

*提供内容は変更になる場合があります。コンテンツはUbisoftの独自の判断により、別の形で販売または配布される可能性があります。



© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered orunregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries

