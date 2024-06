エクシングは、業界最多36万曲(※1)以上の配信曲数を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズ、および「UGA」シリーズにて歌唱された楽曲の回数に基づき集計した「2024年JOYSOUNDカラオケ上半期ランキング」(※2)が、本日6月11日(火)に発表された。さらに、特設ページでは、楽曲ランキング(総合)で1位を獲得したVaundy、アーティストランキング(総合)で首位を獲得したMrs. GREEN APPLEからのコメントも公開している。

◆アニメ/特撮/ゲームランキングYOASOBIが手掛けるTVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌「アイドル」が昨年から変わらぬ人気で首位に。続いて、初登場2位を獲得したのは、TVアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期オープニングテーマのCreepy Nuts(R-指定&DJ松永)「Bling-Bang-Bang-Born」。TVアニメ『薬屋のひとりごと』オープニングテーマの緑黄色社会「花になって」は、昨年圏外から順位を伸ばし4位にランクイン!【01】アイドル/YOASOBI【推しの子】【02】Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts(R-指定&DJ松永)マッシュル-MASHLE-【03】残酷な天使のテーゼ/高橋洋子新世紀エヴァンゲリオン【04】花になって/緑黄色社会薬屋のひとりごと【05】ひまわりの約束/秦 基博(ハタ・モトヒロ)STAND BY ME ドラえもん【06】私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED)/AdoONE PIECE FILM RED【07】青のすみか/キタニタツヤ呪術廻戦 懐玉・玉折【08】世界が終るまでは…/WANDSスラムダンク【09】虹/菅田将暉STAND BY ME ドラえもん 2【10】シングルベッド/シャ乱QD・N・A2〜何処かで失くしたあいつのアイツ〜【11】ミックスナッツ/Official髭男dismSPY×FAMILY【12】タッチ/岩崎良美タッチ(TOUCH)【13】勇者/YOASOBI葬送のフリーレン【14】新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)/AdoONE PIECE FILM RED【15】SPECIALZ/King Gnu呪術廻戦 渋谷事変【16】残響散歌/Aimer「鬼滅の刃」遊郭編【17】夢をかなえてドラえもん/maoドラえもん【18】KICK BACK/米津玄師チェンソーマン【19】DAN DAN 心魅かれてく/FIELD OF VIEWドラゴンボール 最強への道(ドラゴンボールGT)【20】インフェルノ/Mrs. GREEN APPLE炎炎ノ消防隊◆2024年発売曲ランキング(アニメ/特撮/ゲーム)TVアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期オープニングテーマとして圧倒的な人気を誇るCreepy Nuts(R-指定&DJ松永)「Bling-Bang-Bang-Born」を筆頭に、幅広いジャンルのアーティストが主題歌を手掛け、アニメ作品の盛り上がりと共にカラオケでの歌唱が伸びる傾向に。TVアニメ『葬送のフリーレン』のオープニングテーマとエンディングテーマの2曲がTOP10入りを果たしたほか、興行収入100億円を突破した『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』主題歌のSPYAIR「オレンジ」は5位を獲得。【01】Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts(R-指定&DJ松永)マッシュル-MASHLE-【02】晴るn/ヨルシカ葬送のフリーレン【03】最高到達点n/SEKAI NO OWARIONE PIECE【04】タイムパラドックスn/Vaundyドラえもん/映画ドラえもん のび太の地球交響楽【05】オレンジn/SPYAIR劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦【06】ライラック/Mrs. GREEN APPLE忘却バッテリー【07】FREEDOM/西川貴教 with t.komuro機動戦士ガンダムSEED FREEDOM【08】Anytime Anywheren/milet葬送のフリーレン