【ローソン「創業祭福袋」】6月11日 発売価格:1,080円

ローソンは6月11日より「ローソン創業祭」を開始した。これの一環として、お菓子やカップ麺などを詰め合わせた「創業祭福袋」を発売。価格は1,080円。

「創業祭福袋」にはチョコレートや「ハリボー」などのお菓子、ローソンで販売しているカップ麺などが同梱されている。1人につき1個限りの販売で、店舗により取り扱いがない場合がある。また商品の内容が一部変更される可能性もあるという。

