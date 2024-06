世界的アニメーション・シリーズ『怪盗グルー』の最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』

2024年7月19日の全国公開に先がけ日本語吹替版キャスト報告会が開催され、笑福亭鶴瓶さんをはじめ、豪華キャスト陣が登壇しました!

シリーズ初参戦となる片岡愛之助さんや山田杏奈さん、児玉すみれさん、三木眞一郎さん、小林ゆうさんらが登壇したキャスト報告会の様子をお届けします☆

『怪盗グルーのミニオン超変身』日本語吹替版キャスト報告会

開催日:2024年6月10日(月)

場所:ザ・リッツ・カールトン東京 グランドボールルーム(港区赤坂9丁目7−1 Tokyo Midtown)

登壇者(敬称略):笑福亭鶴瓶、片岡愛之助、山田杏奈、児玉すみれ、三木眞一郎、小林ゆう

2022年度興行ランキング洋画アニメNo.1に輝いた、世界的アニメーション・シリーズ『怪盗グルー』の『ミニオンズ フィーバー』

2024年7月19日より最新作となる『怪盗グルーのミニオン超変身』が全国公開され、初参加となる吹替版キャストも豪華な顔ぶれが揃っています!

そんな、『怪盗グルーのミニオン超変身』の日本語吹替版キャスト報告会が、2024年6月10日に開催されました。

報告会にはシリーズ1作目の『怪盗グルーの月泥棒』から14年に渡り、主役グルーを務めてきた笑福亭鶴瓶さんに加えて片岡愛之助さんや山田杏奈さん、児玉すみれさん、三木眞一郎さん、小林ゆうさんが登壇。

ミニオンたちがスーパーパワーによって“一つだけ秀でた能力”を持つ<メガミニオン>に超変身することにちなみ、キャストたちに「私が欲しい<メガ>パワー」を質問するピソードもありました☆

さらに、目前にせまる6月16日の「父の日」に向け、父・グルー役を務める鶴瓶さんへ児玉さんから「ミニオンカラー(黄色)」のバラの花束をサプライズプレゼント。

ミニオンも吹替版キャストの応援をするべく、会場に駆けつけました!

日本語吹替版キャスト報告会レポート

“超”吹替キャストが一堂に集結し日本語吹替版キャスト報告会。

はじめに、主人公の怪盗グルー役の笑福亭鶴瓶さんは

7年も経ってたらもう最初のことは忘れてしまいました(笑)

最新作まで長いことかかったんですがようやくここまで漕ぎつけて、久々なので嬉しいです。

ぜひよろしくお願いします。

と、語りました。

グルーの高校の同級生であり、最強のライバルマキシム役でシリーズに初参戦する片岡愛之助さんはマキシムと同じ丸いサングラスを着用して登壇。

お忙しいなか、こんなに沢山の方にお集りいただき、ありがとうございます。

鶴瓶さんが演じるグルーと高校の同級生という設定と聞いて最初はびっくりしましたが(笑)

今回マキシムを鶴瓶さんの足を引っ張らないように全力で務めさせていただきました。

と、コメント。

大悪党に憧れ、グルーに接近する中学生・ポピー役の山田杏奈さんは

吹替声優初挑戦だったのですごく緊張していたのですが、こうやって今日皆さんと同じステージに立てて、シリーズの一員になれてすごく嬉しいです。

と、キャストに加わることができた喜びを語ってくださいました。

グルーファミリーのかわいい三女・新アグネス役に大抜擢された、スーパー小学生の児玉すみれさんは

今日はお客さんがいっぱいいるのでとってもドキドキしています。

よろしくお願いします。

と、かわいらしく挨拶。

ポピーの父親で、グルーに高慢な態度をとりながらも、彼のぺースに巻き込まれてしまうペリー役を務めた三木眞一郎さんは

このような人気のあるシリーズの作品に参加させていただき、ドキドキしながらこの場に立っています。

今日はよろしくお願いします。

ポピーの母親で、お喋り大好きなパッツィ役の小林ゆうさんは

ミニオンさんの素敵な作品の中に参加させていただけて本当に幸せで感謝しております。

素敵な皆さまと一緒に楽しいお時間になるように私も頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。

と、それぞれに挨拶されました。

最新作の収録について

監督の演出が厳しくて、途中でもう無理やって言ってしまいました(笑)

グルーのあの表情に感情を乗せるが難しいし、大変でしたが何とかやり遂げました。

シリーズの続編は嬉しいし、今回の作品本当に面白いですよ。

と、怪盗グルー役を14年間続けている鶴瓶さんのコメントに対し、愛之助さんは鶴瓶さんの演技力を絶賛。

あんまり慣れてないので緊張しましたが、演じていて楽しかったです。

と、語ってくださいました。

ポピー役の山田さんは自身の役について

10代ならではのやんちゃな感じと、素直な一面もありグルーと一緒に行動することが多くて、クセが強いながらも可愛らしい部分がある女の子です。

と、その魅力をアピール。

本作から三女アグネス役に大抜擢され、吹替の役作りや収録などに初挑戦した児玉さんは

声のお仕事は初めてでどうやって声を出したら良いのか分からなかったので、ミニオンを100回ぐらい見て勉強しました。

実際の収録は練習したことを頑張ったんですけど、ヘッドホンが大きすぎてずるずる落ちてきてしまったのでタオルをぐるぐる巻きにして収録しました。

と、微笑ましいエピソードを披露しています。

ポピーの父親ペリー役・三木さん、母親パッツィ役の小林さんは、ビックタイトルへの参加に緊張したと心情を吐露。

娘ポピー役の山田さんは両親について

お父さんもお母さんもキャラクターとして癖が強いですが、劇中でポピーは両親と話すシーンが残念ながらなく、今日やっとお会いすることできて嬉しいですし、欲を言えば収録の際にどうやって演じたらいいか教えて欲しかったです。

と、切実なコメントを残されました。

鶴瓶さん以外は、本作から初参加となる吹き替えキャストのみなさん。

世界的に大人気な「怪盗グルー」シリーズの印象や、オファーを受けた時の気持ちについての質問に

ミニオンの声をやるの?って5人ぐらいに言われて(笑)

少し違って、ポピーっていう女の子の声だよって毎回訂正しました。

と、山田さんは回答。

児玉さんは

元々ミニオンが大好きで、お母さんにミニオンのお仕事だよって言われた時にきゃー!ってめっちゃ高い声が出ました。

あと、お姉ちゃんにも良かったねって言われて、初めてこの仕事に興味を持ってもらえました。

と、語っています!

愛之助さんは

僕もミニオンの中の一人をやらせてもらえるのかなと思ったら違って(笑)

うちの歌舞伎の番頭がめちゃくちゃミニオン大好きなのですごい喜んでもらえました。

と、周りの反応を明かしました。

マキシムからグルー家を守るため、スーパーパワーを手に入れた「メガミニオン」が初登場する本作。

展開にちなんで、自身が「今とは違う何か一つだけ秀でた能力を持つ“メガ”」になるとしたら何を強化したいかの質問が出されました。

鶴瓶さんは

今までずっと歩くのが早いと思っていたら、自分よりも歳を取ったおじさんに抜かされてしまったので、もっとテキパキ歩きたいし思いっきり走れるようになりたい!

愛之助さんは

メガジェリーのように身体が硬くて、少々の物に当てられても大丈夫なパワーが欲しいです。

と、回答。

一度会った人の顔と名前を完璧に記憶しておける能力が欲しいです。

図鑑みたいにして頭に取っておきたいです。

と、山田さんが願望を語ると、芸能界においても人生においても大ベテランである鶴瓶さんから

忘れることも大事やで。

と、諭される場面も。

続いて三木さんは

生身で見ることが出来る景色の限界があると思うので、役者としての引き出しを増やすためにも飛行機とか乗らずに空を飛んでみてみたいです。

小林さんは

声優のお仕事をしているとスタジオでノイズを出してはいけないのですが、お腹が空いてくるとどうしても胃が鳴ってしまうので、メガ胃袋が欲しいです。

と、それぞれに回答されました。

最後に、もうすぐ父の日ということで、児玉さんから鶴瓶さんへ、黄色いバラをサプライズプレゼント!

アメリカでは父の日に贈るバラは赤と白ですが、日本では黄色いバラを贈る習慣があります。

これは、1981年に設立された日本ファーザーズ・デイ委員会が開催した「父の日黄色いリボンキャンペーン」がきっかけとなっているようです。

「愛する人の無事を願う」という意味が込められた、黄色いリボンの贈り物を薦めたことに由来しています。

キュートな三女からの突然のプレゼントに鶴瓶さんは

ありがとう。

ちゃんとお父さんにもあげてね。

もしあれやったらこれ持って帰ってもいいからね。

と、照れながら喜びを滲ませました。

また、自身の孫もグルーに夢中のようで

孫がグルーを見ている時に、映像が流れてる後ろからグルーの声真似をしたら俺がグルーだって知らない孫が、二人同時に振り返って『しっ!』とたしなめられました(笑)

と、ファンなら垂涎もののエピソードを明かし、会場は笑いに包まれました!

名残り惜しくも終了時間が迫り、最後に代表して鶴瓶さんが

自分が思う以上にこの作品を愛されている人が沢山いるし、今回の作品は特にすっごく面白いのでぜひ見ていただきたい。

笑えるシーンも、ちょっと泣けるところもあります。

と、締めくくり、日本語吹替版キャスト報告会は終了しました。

父の日記念企画

『怪盗グルーのミニオン超変身』では、劇中でグルーJr.と三姉妹の父として日々奮闘するグルーにちなみ、毎日頑張っているお父さんたちへエールを送る「父の日記念企画」を準備中。

2024年6月10日から16日まで、「東急田園都市線渋谷ロイヤルボード」「東武池袋駅オレンジボード」「阪急大阪梅田駅D-St.(ディーストリート)」の計3か所に特別メッセージが掲出されます。

ほかにもSNSなどで特別イベントが実施される予定です。

シリーズ最新作の公開に先がけ、日本語吹替版キャストたちが大集結。

2024年6月10に開催された、『怪盗グルーのミニオン超変身』日本語吹替版キャスト報告会の紹介でした!

”超最強”姿のメガミニオンたちが大活躍!イルミネーション映画『怪盗グルーのミニオン超変身』 ”超最強”姿のメガミニオンたちが大活躍!イルミネーション映画『怪盗グルーのミニオン超変身』 続きを見る

© Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post グルー役の笑福亭鶴瓶や片岡愛之助、山田杏奈らが登壇!『怪盗グルーのミニオン超変身』日本語吹替版キャスト報告会 appeared first on Dtimes.