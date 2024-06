俳優の伊藤英明(48)が10日、自身のインスタグラムを更新。衝撃ショットを公開し、ファンを驚かせている。

「よーじや50倍スースーチョコミントパフェが美味し過ぎました!」と京都のカフェでパフェを楽しんだことを報告。そのうえで「その後あまりにも寒くなって酵素風呂に入りました。。。」と投稿した。

「#矛盾してる?」とつづり、「For all mint chocolate lovers, try this parfait!」(チョコミント好きはぜひこのパフェを試してみてください!)#よーじやカフェ #chocomint」と締めくくった。

そこで投稿した酸素風呂から顔だけ出す衝撃ショットにファンも驚がく。「ちょっとびっくりした」「オモロ過ぎ」「なんと綺麗なお顔だこと。笑」「ちょっと待って 顔良すぎるやろ!」「酵素風呂から顔だけ出してるのがイケメンすぎて」「めちゃ笑えました」「アラブの人みたい」「かわいい」「ウケる〜〜」「最高」などの声が集まっている。