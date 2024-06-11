【写真特集】療養にも観光にも、中国の温泉郷
空から見た貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州剣河県にある温泉施設「仰阿莎温泉小鎮」。（5月3日、ドローンから、剣河＝新華社記者/楊文斌）
【新華社貴陽6月10日】地熱資源が豊富で、数多くの温泉観光資源を持つ中国貴州省。同省はここ数年、温泉ビジネスを多様化し、サービスの質を向上させ、「仏頂山温泉小鎮」「石阡古温泉」など重要な観光プロジェクトを積極的に推進している。また、雲南省や河北省の温泉施設を紹介する。
空から見た貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州剣河県にある温泉施設「仰阿莎温泉小鎮」。（5月3日、ドローンから、剣河＝新華社記者/楊文斌）
貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州剣河県にある温泉施設「仰阿莎温泉小鎮」で温泉を楽しむ観光客。（5月3日、ドローンから、剣河＝新華社記者/楊文斌）
空から見た貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州剣河県にある温泉施設「仰阿莎温泉小鎮」。（5月3日、ドローンから、剣河＝新華社記者/楊文斌）
空から見た貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州剣河県にある温泉施設「仰阿莎温泉小鎮」。（5月3日、ドローンから、剣河＝新華社記者/楊文斌）
貴州省畢節（ひっせつ）市百里杜鵑管理区の花舎ストロンチウム・リチウム温泉レジャー区でレジャーを楽しむ観光客。（2023年12月2日、ドローンから、貴陽＝新華社配信）
貴州省銅仁市石阡（せきせん）県の仏頂山温泉小鎮を訪れた観光客。（2023年11月14日撮影、石阡＝新華社記者/劉続）
貴州省銅仁市石阡（せきせん）県の仏頂山温泉小鎮にある入浴施設。（2023年11月15日、ドローンから、石阡＝新華社記者/劉続）
貴州省銅仁市石阡（せきせん）県の仏頂山温泉小鎮で入浴する観光客。（2023年11月14日撮影、石阡＝新華社記者/劉続）
貴州省銅仁市石阡（せきせん）県の仏頂山温泉小鎮を歩く観光客。（2023年11月14日撮影、石阡＝新華社記者/劉続）
貴州省銅仁市石阡（せきせん）県の仏頂山温泉小鎮を歩く観光客。（2023年11月14日撮影、石阡＝新華社記者/劉続）
貴州省銅仁市石阡（せきせん）県の仏頂山温泉小鎮にある入浴施設。（2023年11月15日、ドローンから、石阡＝新華社記者/劉続）
貴州省銅仁市石阡（せきせん）県の仏頂山温泉小鎮で入浴する観光客。（2023年11月14日撮影、石阡＝新華社記者/劉続）
雲南省竜陵県にある温泉地で露天風呂を楽しむ人々。（1月20日撮影、竜陵＝新華社配信/龔祖金）
貴州省石阡県にある温泉テーマパーク「石阡温泉小鎮水楽園」。（資料写真、ドローンから、石阡＝新華社配信）
貴州省石阡県にある温泉テーマパーク「石阡温泉小鎮水楽園」で水遊びを楽しむ観光客ら。（資料写真、石阡＝新華社配信）
貴州省石阡県にある温泉テーマパーク「石阡温泉小鎮水楽園」で水遊びを楽しむ観光客ら。（資料写真、ドローンから、石阡＝新華社配信）
河北省隆化県茅荆壩鎮にある温泉施設で森林に囲まれた露天風呂を楽しむ人々。（1月20日、ドローンから、隆化＝新華社配信/王立群）
雲南省水富市の西部大峡谷で温泉に入る観光客。（1月7日撮影、水富＝新華社配信/曽三東）
雲南省騰衝（とうしょう）市清水鎮で露天風呂に入る観光客。（1月7日撮影、騰衝＝新華社配信/龔祖金）
雲南省の麗江古城を散策する観光客。（1月7日撮影、麗江＝新華社配信/趙慶祖）
雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州景洪市のダイ族園風景区で、水かけイベントに参加する観光客。（1月7日撮影、景洪＝新華社配信/李雲生）