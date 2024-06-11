Â³¤±¤ë¤Û¤É¡ÖÄ²¹ø¶Ú¡×¤Î½ÀÆðÀUP¡££±Æü£±Ê¬¡Ú¤ªÊ¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
¤¢¤Þ¤ê±¿Æ°¤ò¤»¤º¤Ë£±Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¯¤È¤ªÊ¢¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤è¤ê¤ªÊ¢¤ËìÔÆù¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤ªÊ¢Áé¤»¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡ÖÄ²¹ø¶Ú¡Ê¤ªÊ¢¤Î²¼¤«¤é¸Ô´ØÀá¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¶ÚÆù¡Ë¡×¤Î½ÀÆðÀUP¤Ë¸ú¤¯´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
Ä²¹ø¶Ú¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡Ê£±¡Ë±¦¤Ò¤¶¤òÎ©¤Æ¤Æº¸µÓ¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸å¤í¤Ë°ú¤¤¤Æ¤Ò¤¶¤òÃå¤¡¢¸Ô´ØÀá¤ò¾²¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹
¡Ê£²¡Ë»ÑÀª¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½Å¿´¤òÁ°Êý¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¡¢º¸µÓ¤Î¸Ô´ØÀá¤ò¿¤Ð¤·¤Æ20ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
¢¥¸å¤í¤Ë°ú¤¤¤¿º¸µÓ¤ÎÁ°Â¦¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Å¿´¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ï¡Èº¸µÓÂ¦¤Î¸Ô´ØÀá¤ò¼Ð¤áÁ°¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤¤¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤éµÓ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹
Æü¡¹¤Î³èÆ°¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó²½¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Û¤ÉÂÎ¤ÎÆÃÄê¤ÎÉôÊ¬¤·¤«»È¤ï¤º¤Ë£±Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÂÎ·¿¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ËÉÔÄ´¤¬É½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò½¬´·²½¤·¤Æ¤ªÊ¢¼þ¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¼þ¤ê¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á´Æ½¤¡§¥³¥·¥Ð¥Õ¥¦¥¿¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä
🌼£±Æü£±¥»¥Ã¥È¤Ç²¼Ê¢¤ß¤ë¤ß¤ë±ú¤à¡£Ä²¹ø¶Ú¤ò¶¯²½¡Ú¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥È¤ËÆ³¤¯¡Û´ÊÃ±½¬´·