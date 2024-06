アロフト東京銀座のルーフトップバー「Roof Dogs」に、ホテル初のバーベキューガーデンが登場。

「Nordisk(ノルディスク)」のアウトドアギアが空間をプロデュースするバーベキューガーデン『Grilln’ & Chilln’』で、「Weber(ウェーバー)」の本格グリルで厳選された食材を楽しめます!

アロフト東京銀座「Roof Dogs」バーベキューガーデン「Grilln’ & Chilln’」

開催期間:2024年6月15日(土)〜10月20日(日)

営業時間:平日18:00〜22:00(L.O.21:00)/土日祝12:00〜22:00(L.O.21:00)※雨天時クローズ

会場:アロフト東京銀座 屋上17階 Roof Dogs(東京都中央区銀座6-14-3)

問合せ先:03-6278-8113(当日予約は電話にて問合せください)

次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」のルーフトップバー「Roof Dogs(ルーフドッグス)」にて、バーベキューガーデン『Grilln’ & Chilln’』を開催。

アウトドア・ライフスタイルブランド「Nordisk(ノルディスク)」と、米国グリルブランド「 Weber(ウェーバー)」とのコラボレーション企画です☆

6月15日から10月20日までの期間限定で開催され、様々な飲料メーカーとコラボレーションした多様なラインナップのドリンクを、会場内で約7週間ごとに楽しめます。

アロフト東京銀座ではじめて開催する「Roof Dogs」でのバーベキューガーデンは、『Grilln’ & Chilln’ 』がテーマ。

本格的なバーベキューとアウトドアギアで演出された、特別な空間でゲストを迎えます!

昼は陽の光を感じながら、芝生エリアにゆったり腰を下ろしたり、テントやタープの下で涼んだりできるバーベキューガーデン。

夜は爽やかな夜風を感じながら、気分高まる音楽と東銀座夜景で、友人や家族と特別な時間を過ごせます☆

バーベキューガーデンの空間を彩る「Nordisk」は、北欧発のアウトドア・ライフスタイルに特化したブランドです!

コットン素材を採用したテントを中心に人気を博す「Nordisk」の、シンプルでナチュラルな風合いでありながらも高級感を醸し出す定番のテントやタープを使用。

「Nordisk」が提唱するヒュッゲ(デンマーク語で「心地良い時間や空間」という意味)を感じる空間をつくり上げています。

高品質なグリルがBBQ愛好家や料理好きな人々に広く支持されている「Weber」は、グリルの世界的なリーダーブランド。

イベントでは高品質なチャコールグリルを使用し、チャコールグリルならではのスモーキーフレーバーを堪能できます☆

バーベキューメニュー

バーベキューメニュー例

料金:

スタンダードバーベキュープラン(食事のみ) 1名 6,600円バーベキュープレミアムフリーフロー付きプラン 1名 19,800円(バーベキューメニューにプラスして、120分のシャンパン&スタンダードフリーフロープラン付き)バーベキューフリーフロー付きプラン 1名 9,900円(バーベキューメニューにプラスして、120分のスタンダードフリーフロー付きプラン)ノンアルコールフリーフロー付きプラン 1名 7,900円(バーベキューメニューにプラスして、オリジナルモクテルを含む、ノンアルコール120分のフリーフロー付きプラン)

メニュー内容:

・ポップコーン

・ベジタブルスティック

・旬の野菜盛り合わせ

・ホームメイドバイヤルディー

・シーフード盛り合わせ

・シェフ特製スペアリブ

・厚切り牛ロース

・タンドリーチキンブロシェット

・骨付きソーセージ

・アロフト流DIYバーガー

・本日の手作りデザート

※仕入れ状況によりメニューが変更になる場合があります

スタンダードフリーフロープラン内容:

・プレミアムイタリアンビール ペローニ ナストロアズーロ

・アサヒ スタイルフリー<生>

・アサヒゼロ

・アロフトオリジナルペローニカクテル

・アロフトオリジナルフィーバーツリーカクテル&モクテル

・フィーバーツリープレミアムジンジャービア

・ソフトドリンク各種

バーベキューのメニューには、シェフ特製スペアリブやタンドリーチキンブロシェット、海老にホタテと定番のシーフードなど多彩なラインナップを用意。

ホームメイドバイヤルディーや、バーベキューで盛り上がる事まちがいなしのアロフト流DIYバーガーなども楽しめます☆

ポップアッププロモーション カクテル例

期間限定のポップアッププロモーションで用意される飲み物には、期間ごとにテーマの異なるドリンクが登場。

プレミアムビールやヴィンテージジャパニーズウィスキー、鹿児島焼酎、オリジナルカクテルやシャンパンなどが並びます。

新鮮なお肉やシーフード、お野菜などを自分で調理し、家族や友人と一緒に楽しめるメニュー内容です!

ポップアッププロモーション「プレミアムビアガーデン」

期間:2024年6月15日(土)〜8月1日(木)

2024年6月15日〜8月1日までの期間は、アサヒビールによるポップアッププロモーションを開催。

アサヒビールのプレミアムイタリアンビール「ペローニ ナストロアズーロ」を中心に、種類豊富なビール飲み放題と期間限定のオリジナルカクテルなど、バラエティ豊かなメニューが揃います☆

本格グリルで厳選食材を調理して味わえる、アロフト東京銀座初のバーベキューガーデン。

アロフト東京銀座の「Roof Dogs」バーベキューガーデン「Grilln’ & Chilln’」は、2024年6月15日から10月20日まで開催です!

