¡Ú¥ª¥ì¥ª¡Û¥Ñ¥ó¥À¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹ï°õ¤·¤¿Ž¢¥ª¥ì¥ª ¥Ñ¥ó¥À´ë²èÉÊ ¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥àŽ£¤òÈ¯Çä¡ù
¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢¥ª¥ì¥ªŽ£¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥ー¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹ï°õ¤·¤¿´ü´Ö¸Â¾¦ÉÊŽ¢¥ª¥ì¥ª ¥Ñ¥ó¥À´ë²èÉÊ ¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥àŽ£¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ6·î17Æü(·î)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ñ¥ó¥À¤¬Âç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥À¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥åー¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥ª¥ì¥ª
¥ª¥ì¥ª¤ÈÆ±¤¸¡È¹õ¤ÈÇò¡É¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ò¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ä¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥ー¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡£
º£Ç¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡È¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥À¡É¤È¡È¥ª¥ì¥ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥À¡É¤Î2¼ïÎà¤ÎÂ¾¡¢¿·¤·¤¯3¼ïÎà¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢Á´5¼ïÎà¤Ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡È¼ê¤Ç¥Ïー¥È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥À¡É¤ä¡ÈÊÒ¼ê¤òµó¤²¤ÆŽ¢¥Ïー¥¤!Ž£¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥À¡É¡¢¡È¹Í¤¨¤´¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥À¡É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¨¥ó¥Ü¥¹¤Ï¡¢¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥ー¤ÎÊÒÌÌ¤ËÎ©ÂÎÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦ÊÒÌÌ¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ª¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¸ÄÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Á´5¼ïÎà¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥Ñ¥ó¥À¥¨¥ó¥Ü¥¹¤Î¥ª¥ì¥ª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÄÊñÁõ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¡¢Á´7¼ïÎà¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1¤Ä¤Ë¤Ä¤Ìó3¼ïÎà¤Î¸ÄÊñÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥«¥Õ¥§&¥ì¥¹¥È¥é¥óŽ¢¥¢¥í¥Ï¥Æー¥Ö¥ëŽ£¤È¥³¥é¥Ü♡¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ
¥ª¥ì¥ª¤ò¤´¾Ò²ð
¥Ñ¥ó¥À¥ª¥ì¥ª¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥ó¥À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ë¥ª¥ì¥ª¤ÈÎÉ¤¯¹ç¤¦µíÆý¤ò¤¿¤é¤¹¤È¡¢Çò¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¥ª¥ì¥ª¤ò¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼ê·Ú¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥À¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ª¥ì¥ª
¥ª¥ì¥ª¤ÎŽ¢¥ª¥ì¥ª ¥Ñ¥ó¥À´ë²èÉÊ ¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥àŽ£¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¨¥ó¥Ü¥¹¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎŽ¢¥ª¥ì¥ª ¥Ñ¥ó¥À´ë²èÉÊ ¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥àŽ£¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¥åー¥È¤Ê¥ª¥ì¥ª¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËŽ¢¥ª¥ì¥ª ¥Ñ¥ó¥À´ë²èÉÊ ¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥àŽ£¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£