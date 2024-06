講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」

新テーマポートグランドオープン記念スペシャルとして、東京ディズニーシー ファンタジースプリングスを大特集した、2024年7月号増刊が登場!

歴史的な瞬間を総力特集した、保存版になること間違いなしの1冊です。

講談社「ディズニーファン2024年7月号増刊 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス大特集号 新テーマポートグランドオープン記念スペシャル」

価格:1,650円(税込)

発売日:2023年6月14日(金)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

今回、2024年6月6日に東京ディズニーシーにオープンした新テーマポート・ファンタジースプリングスを大特集した増刊が登場します☆

「ラプンツェルの森」「フローズンキングダム」「ピーターパンのネバーランド」の3つのエリアと1つのホテルから構成された、絶景とわくわくするような体験、感動にあふれるファンタジースプリングス。

増刊号には、そんなファンタジースプリングスの見どころ、アトラクション解説、メニューやグッズの徹底紹介のほか、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングの開発担当者とのQ&Aも掲載されています。

特別企画

「2024年7月号増刊」では、プレゼントキャンペーンやポストカードなど特別企画も充実しています。

2大プレゼント

1デーパスポート:「ファンタジースプリングス・マジック」(ペア)を3組6名にプレゼント。※応募には「ディズニーファン」7月号、7月号増刊、8月号分の応募券、3枚が必要です東京ディズニーリゾート パークチケット&ファンタジースプリングスグッズ大プレゼント

ミッキーマウス3Dポストカード

「ミッキーマウス」のかっこいいポストカードは3D仕様☆

角度を変えると「ミッキーマウス」のポーズが違って見えます。

ファンタジースプリングスポストカード7枚

増刊号には、キャラクターやファンタジースプリングスの風景も一緒に楽しめるオリジナルポストカード7枚付き。

オリジナルのコスチュームを着た「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」も登場します。

ほかにも『アナと雪の女王』から「アナ」と「エルサ」、『ピーター・パン』からは主人公「ピーター・パン」、『塔の上のラプンツェル』からディズニープリンセス「ラプンツェル」がプリントされたポストカードです。

とじこみMAP

とじこみMAPには、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの両パークを収録。

新たにファンタジースプリングスが追加された東京ディズニーシーMAPは、行く前に、行ったときに、そして帰ってきてからも楽しめます!

スペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」

2024年6月30日まで行われる、東京ディズニーシーのスペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」の紹介も☆

水上グリーティング「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」の様子や、装飾、オリジナルメニューやグッズなどの情報が盛りだくさんです。

総力特集「ファンタジースプリングス」の3つのエリア

ファンタジースプリングスの3つのエリア、「ピーターパンのネバーランド」、

「ラプンツェルの森」、

「フローズンキングダム」を特集!

それぞれのエリアの特徴を写真とともに紹介しているので分かりやすく、見ているだけでワクワクします。

ファンタジースプリングス 美しき水辺を歩く

ファンタジースプリングスにある“魔法の泉”

泉には、『ピーター・パン』、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ミッキーの巨人退治』、『美女と野獣』のキャラクターをかたどった岩がそびえ立ちます。

そんな美しい水辺は、夕暮れどきにはよりロマンティックな雰囲気を演出してくれるのも魅力です☆

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル

ファンタジースプリングスとともにオープンした「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」

グランドロビーやファンタジーシャトー・ラウンジなど、ホテル内にも美しいシーンがたくさん!

写真を見ているだけで思わずうっとりとしてしまいます。

そのほか、「ウォルト・ディズニー・イマジニアリングの開発担当者に聞いた新テーマポートと東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルの世界」を掲載。

さらに「ファンタジースプリングスのファンタジックなグッズたち」、「ファンタジースプリングスの全レストラン、全メニュー徹底紹介!」など、ファンタジースプリングスの特集がたっぷりです。

スタンバイパス・ディズニープレミアアクセス取得・利用ガイド

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの両パークとも、パークを楽しむにはアプリの利用が必須。

そんなアプリの使い方や、当日使える便利な機能やサービスなどを丁寧に紹介したページも収録されています。

保存版にもぴったりな、歴史的な瞬間を総力特集した1冊。

講談社の「ディズニーファン2024年7月号増刊 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス大特集号 新テーマポートグランドオープン記念スペシャル」は、2023年6月14日より全国の書店、Amazonなどで発売です☆

※2024年7月号増刊は2024年6月3日現在の情報にもとづいています。掲載した情報は、予告なく内容が変更、中止になる場合があります

講談社は、東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです

