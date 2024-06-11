全仏オープンテニス、男子シングルス2回戦。勝利を喜ぶヤニック・シナー（2024年5月29日撮影）。(c)Dimitar DILKOFF / AFP

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【AFP＝時事】男子テニスの最新世界ランキングが10日に発表され、ヤニック・シナー（Jannik Sinner）がイタリア勢として史上初めてとなる1位に浮上した。

　シナーは全仏オープンテニス（French Open 2024）で4強入りしたものの、王座を獲得したカルロス・アルカラス（Carlos Alcaraz、スペイン）に敗れた。そのアルカラスが2位に浮上し、昨年9月から首位に立っていたノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）が3位に転落している。

　ジョコビッチは世界ランキング1位を維持した数週が史上最長の428週となっており、次点のロジャー・フェデラー（Roger Federer、スイス）に118週差をつけている。

　アルカラスに全仏決勝で敗れたアレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）が4位にとどまり、以下ダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev）とアンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev）のロシア勢が続いている。

1位：ヤニック・シナー/9525ポイント

2位：カルロス・アルカラス/8580ポイント

3位：ノバク・ジョコビッチ/8360ポイント

4位：アレクサンダー・ズベレフ/6885ポイント

5位：ダニール・メドベージェフ/6485ポイント

6位：アンドレイ・ルブレフ/4710ポイント

7位：キャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）/4025ポイント

8位：ホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）/3995ポイント

9位：アレックス・デミノー（Alex De Minaur、オーストラリア）/3845ポイント

10位：グリゴール・ディミトロフ（Grigor Dimitrov、ブルガリア）/3775ポイント

11位：ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）/3740ポイント

12位：テイラー・フリッツ（Taylor Fritz、米国）/3090ポイント

13位：トミー・ポール（Tommy Paul、米国）/2710ポイント

14位：ベン・シェルトン（Ben Shelton、米国）/2590ポイント

15位：ホルガー・ルーネ（Holger Rune、デンマーク）/2540ポイント

16位：ウゴ・アンベール（Ugo Humbert、フランス）/2250ポイント

17位：アレクサンダー・バブリク（Alexander Bublik、カザフスタン）/2150ポイント

18位：フェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）/2075ポイント

19位：セバスティアン・バエス（Sebastian Baez、アルゼンチン）/2030ポイント

20位：ニコラス・ジャリー（Nicolas Jarry、チリ）/1905ポイント

【翻訳編集】AFPBB News

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