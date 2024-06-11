シナーが男子世界ランキング1位浮上、イタリア勢初
【AFP＝時事】男子テニスの最新世界ランキングが10日に発表され、ヤニック・シナー（Jannik Sinner）がイタリア勢として史上初めてとなる1位に浮上した。
シナーは全仏オープンテニス（French Open 2024）で4強入りしたものの、王座を獲得したカルロス・アルカラス（Carlos Alcaraz、スペイン）に敗れた。そのアルカラスが2位に浮上し、昨年9月から首位に立っていたノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）が3位に転落している。
ジョコビッチは世界ランキング1位を維持した数週が史上最長の428週となっており、次点のロジャー・フェデラー（Roger Federer、スイス）に118週差をつけている。
アルカラスに全仏決勝で敗れたアレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）が4位にとどまり、以下ダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev）とアンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev）のロシア勢が続いている。
1位：ヤニック・シナー/9525ポイント
2位：カルロス・アルカラス/8580ポイント
3位：ノバク・ジョコビッチ/8360ポイント
4位：アレクサンダー・ズベレフ/6885ポイント
5位：ダニール・メドベージェフ/6485ポイント
6位：アンドレイ・ルブレフ/4710ポイント
7位：キャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）/4025ポイント
8位：ホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）/3995ポイント
9位：アレックス・デミノー（Alex De Minaur、オーストラリア）/3845ポイント
10位：グリゴール・ディミトロフ（Grigor Dimitrov、ブルガリア）/3775ポイント
11位：ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）/3740ポイント
12位：テイラー・フリッツ（Taylor Fritz、米国）/3090ポイント
13位：トミー・ポール（Tommy Paul、米国）/2710ポイント
14位：ベン・シェルトン（Ben Shelton、米国）/2590ポイント
15位：ホルガー・ルーネ（Holger Rune、デンマーク）/2540ポイント
16位：ウゴ・アンベール（Ugo Humbert、フランス）/2250ポイント
17位：アレクサンダー・バブリク（Alexander Bublik、カザフスタン）/2150ポイント
18位：フェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）/2075ポイント
19位：セバスティアン・バエス（Sebastian Baez、アルゼンチン）/2030ポイント
20位：ニコラス・ジャリー（Nicolas Jarry、チリ）/1905ポイント
【翻訳編集】AFPBB News
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シナーは全仏オープンテニス（French Open 2024）で4強入りしたものの、王座を獲得したカルロス・アルカラス（Carlos Alcaraz、スペイン）に敗れた。そのアルカラスが2位に浮上し、昨年9月から首位に立っていたノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）が3位に転落している。
アルカラスに全仏決勝で敗れたアレクサンダー・ズベレフ（Alexander Zverev、ドイツ）が4位にとどまり、以下ダニール・メドベージェフ（Daniil Medvedev）とアンドレイ・ルブレフ（Andrey Rublev）のロシア勢が続いている。
1位：ヤニック・シナー/9525ポイント
2位：カルロス・アルカラス/8580ポイント
3位：ノバク・ジョコビッチ/8360ポイント
4位：アレクサンダー・ズベレフ/6885ポイント
5位：ダニール・メドベージェフ/6485ポイント
6位：アンドレイ・ルブレフ/4710ポイント
7位：キャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）/4025ポイント
8位：ホベルト・ホルカシュ（Hubert Hurkacz、ポーランド）/3995ポイント
9位：アレックス・デミノー（Alex De Minaur、オーストラリア）/3845ポイント
10位：グリゴール・ディミトロフ（Grigor Dimitrov、ブルガリア）/3775ポイント
11位：ステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）/3740ポイント
12位：テイラー・フリッツ（Taylor Fritz、米国）/3090ポイント
13位：トミー・ポール（Tommy Paul、米国）/2710ポイント
14位：ベン・シェルトン（Ben Shelton、米国）/2590ポイント
15位：ホルガー・ルーネ（Holger Rune、デンマーク）/2540ポイント
16位：ウゴ・アンベール（Ugo Humbert、フランス）/2250ポイント
17位：アレクサンダー・バブリク（Alexander Bublik、カザフスタン）/2150ポイント
18位：フェリックス・オジェ・アリアシム（Felix Auger-Aliassime、カナダ）/2075ポイント
19位：セバスティアン・バエス（Sebastian Baez、アルゼンチン）/2030ポイント
20位：ニコラス・ジャリー（Nicolas Jarry、チリ）/1905ポイント
【翻訳編集】AFPBB News
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