ONE OK ROCKのニューシングル「Delusion:All」が7月12日にリリースされる。7月12日に公開となる映画『キングダム 大将軍の帰還』の主題歌だ。2019年にはシリーズ1作目の映画『キングダム』の主題歌として「Wasted Nights」が起用されたところだが、今回はシリーズ最終章とのことで「ONE OK ROCK」×『キングダム』の復活を望む声が多く挙げられ、1作目から5年ぶりの最強タッグが復活することになった。



ⓒ原泰久/集英社 ⓒ2024映画「キングダム」製作委員会 ⓒ原泰久/集英社 ⓒ2024映画「キングダム」製作委員会

ONE OK ROCK「Delusion:All」

2024.7.12 Release

https://OOR.lnk.to/DLSNLPu

「シリーズ1作目用に書き下ろした「Wasted Nights」から時間は経っていますが、今回このような形でカムバックさせていただき、僕らとしても非常に光栄に思っております。 「世の中の色々な争いや今の時代背景」をしっかり僕らとしても汲み取りながら、キングダムにふさわしい楽曲を作ったつもりです」──Taka。