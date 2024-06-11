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¢¨1¡ËThe Vitamin D Role in Preventing Primary Headache in Adult and Pediatric Population J. Clin. Med. 2021, 10(24)
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¢¨2¡ËVitamin D supplementation for the treatment of migraine: A meta-analysis of randomized controlled studies¡¡Am J Emerg Med. 2021 Dec:50:784-788
¢¨3¡ËEffect of Vitamin D supplementation on symptoms and C-reactive protein in migraine patients¡¡J Res Med Sci¡¡20(5):p 477-482, May 2015.
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¢¨4) Zinc supplementation affects favorably the frequency of migraine attacks: a double-blind randomized placebo-controlled clinical trial Nutr J. 2020 Sep 14;19(1):101
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¢¨5) Magnesium as an Important Factor in the Pathogenesis and Treatment of Migraine-From Theory to Practice Nutrients. 2022 Mar; 14(5): 1089
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¢¨6) High Dosage Omega-3 Fatty Acids Outperform Existing Pharmacological Options for Migraine Prophylaxis: A Network Meta-Analysis¡¡Advances in Nutrition Volume 15, Issue 2, February 2024
¢¨7) Effects of Varied Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Postpartum Mental Health and the Association between Prenatal Erythrocyte Omega-3 Fatty Acid Levels and Postpartum Mental Health Nutrients 2023, 15(20), 4388
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