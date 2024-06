ブルボンは、夏の味わいをイメージした「ひとくちルマンドクッキー&クリーム味」を2024年6月11日(火)から期間限定で販売中です。

ブルボン「ひとくちルマンドクッキー&クリーム味」

商品名 :ひとくちルマンドクッキー&クリーム味

内容量 :47g

発売日 :2024年6月11日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

「ひとくちルマンドクッキー&クリーム味」は、ココアでほろ苦く仕上げたクレープクッキーをまろやかなホワイトチョコレートで包み、アイスの味として人気のクッキー&クリームのコクとさわやかな味わいを表現しています。

わずかに塩味を効かせ、キレがありながらもあと引くおいしさに仕立てられています。

また、冷やしてお召しあがりいただくことで味わいや食感が変わり、新たなおいしさを楽しめます。

2024年の夏を彩る「ひとくちルマンド」です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ココアクレープとホワイトチョコのコク深い味わい!ブルボン「ひとくちルマンドクッキー&クリーム味」 appeared first on Dtimes.