１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７７．７４ドル（＋２．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２７．０ドル（＋２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９７６．９セント（＋４３．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０７．５０セント（－２０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５１．７５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８８．２５セント（＋９．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．３９（＋１．５３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７７．７４ドル（＋２．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２７．０ドル（＋２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９７６．９セント（＋４３．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０７．５０セント（－２０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５１．７５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８８．２５セント（＋９．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．３９（＋１．５３）
出所：MINKABU PRESS