・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７７．７４ドル（＋２．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３２７．０ドル（＋２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９７６．９セント（＋４３．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０７．５０セント（－２０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５１．７５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１８８．２５セント（＋９．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９１．３９（＋１．５３）

出所：MINKABU PRESS