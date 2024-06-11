本日の予定【発言・イベント】
15:00 英週平均賃金（4月）
16:00 シムカス・リトアニア中銀総裁、最新経済予測公表
16:10 ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融経済会議出席
20:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、ホルツマン・オーストリア中銀総裁、会議出席
20:05 レーンECBチーフエコノミスト、会議「ユーロ圏のインフレ：金融政策に与える影響」出席
12日1:45 エルダーソンECB理事、会議出席
2:00 米10年債入札（390億ドル）
米FOMC開催（1日目、12日まで）
OPEC月報
※予定は変更することがあります
16:00 シムカス・リトアニア中銀総裁、最新経済予測公表
16:10 ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融経済会議出席
20:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、ホルツマン・オーストリア中銀総裁、会議出席
20:05 レーンECBチーフエコノミスト、会議「ユーロ圏のインフレ：金融政策に与える影響」出席
12日1:45 エルダーソンECB理事、会議出席
2:00 米10年債入札（390億ドル）
米FOMC開催（1日目、12日まで）
OPEC月報
※予定は変更することがあります