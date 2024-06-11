日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の3万9210円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39652.27円 ボリンジャーバンド3σ
39312.85円 ボリンジャーバンド2σ
39210.00円 11日夜間取引終値
38973.42円 ボリンジャーバンド1σ
38973.20円 75日移動平均
38828.00円 5日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38634.00円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38425.00円 一目均衡表・転換線
38360.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38294.58円 ボリンジャーバンド-1σ
37955.15円 ボリンジャーバンド2σ
37615.73円 ボリンジャーバンド3σ
35483.60円 200日移動平均
248.53円 10日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39652.27円 ボリンジャーバンド3σ
39312.85円 ボリンジャーバンド2σ
39210.00円 11日夜間取引終値
38973.42円 ボリンジャーバンド1σ
38973.20円 75日移動平均
38828.00円 5日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38634.00円 25日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38425.00円 一目均衡表・転換線
38360.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38294.58円 ボリンジャーバンド-1σ
37955.15円 ボリンジャーバンド2σ
37615.73円 ボリンジャーバンド3σ
35483.60円 200日移動平均
248.53円 10日日経平均株価現物終値
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