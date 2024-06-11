　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比210円高の3万9210円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39652.27円　　ボリンジャーバンド3σ
39312.85円　　ボリンジャーバンド2σ
39210.00円　　11日夜間取引終値
38973.42円　　ボリンジャーバンド1σ
38973.20円　　75日移動平均
38828.00円　　5日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38634.00円　　25日移動平均
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38425.00円　　一目均衡表・転換線
38360.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38294.58円　　ボリンジャーバンド-1σ
37955.15円　　ボリンジャーバンド2σ
37615.73円　　ボリンジャーバンド3σ
35483.60円　　200日移動平均
248.53円　　10日日経平均株価現物終値


株探ニュース