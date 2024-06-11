¥¿¥Þ¥´¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç⁉¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ºî¤ê¤¢¤²¤¿¡Ö¥¿¥Þ¥´¤È¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡×¤ò½ä¤ë¸í²ò
ËèÇ¯1²ó¤Ï¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì·ò¿Ç¡£·ò¿Ç·ë²Ì¤Î°Û¾ï¤ò¼¨¤¹¡Ö¡ö¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¿ôÃÍ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤¹¤°¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
BMI¡¦·ì°µ¡¦Ç¢Åü¡¦´ãÄì¤Ê¤É¹àÌÜÊÌ¤Ë¤½¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÀµ¤·¤¤¸«Êý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡Ê±ÊÅÄ¹¨Ãø¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡ÙÏ¢ºÜÂè23²ó
¡Ø´ð½àÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤âÆ°Ì®¹Å²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¡Ä¡ÖÁí¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¡×¤Ï¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥³¥³¡×¤ò¸«¤è¡ª¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
¥¿¥Þ¥´¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¡©
¤à¤«¤·¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¸Å¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿À®¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥Þ¥´¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Âç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²±¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤¬¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥Þ¥´ÎÁÍý¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ë¡Ë¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¹ñÌ±¤Ë¤¿¤¤¤Ø¤óÍ¥¤·¤¤¤Î¤«¡Ê¤ªÀá²ð¤Ê¤Î¤«¡Ë¡¢5Ç¯¤´¤È¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯µ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤è¤¯¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¸¦µæÏÀÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æº¬µò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¸¦µæÏÀÊ¸¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¶ÌÀÐº®¸ò¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤·¤í°å³Ø¡¦À¸Êª³Ø´Ø·¸¤ÎÏÀÊ¸¤À¤±¤Ç¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇËèÇ¯40Ëü¡Á50Ëü·ï¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÌµ¿ô¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¿¥é¥á¤¹¤®¤ë¡Ö´ð½à¡×
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡×¤Ï¡¢¹âÌ¾¤Ê°å³Ø¼Ô¤ä±ÉÍÜ³Ø¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤Î»³¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡×¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÏÀÊ¸¤òÁª¤ó¤ÇÀººº¤·¡¢³Æ±ÉÍÜÁÇ¤ò¤³¤Î¤¯¤é¤¤ÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡Ê¤À¤í¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ò·è¤á¡¢Ê¸½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Î2005Ç¯ÈÇ¤Ç¤¹¡£¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Î¾å¸Â¤¬¡¢À®¿ÍÃËÀ750mg¡¢À®¿Í½÷À600mg¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡×¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â±ÉÍÜÁÇ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Î¿©ÉÊ¤ò¡Ö¿©¤Ù¤í¡¦¿©¤Ù¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î¾å¸ÂÃÍ¤ò¼é¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥¿¥Þ¥´¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Þ¥´1¸ÄÅö¤¿¤ê¤Î¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÎÌ¤Ï¡¢250¡Á300mg¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Æù¤äµû¤Ê¤É¤Ë¤â¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Þ¥´¤ò2¸Ä¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Æù¤äµû¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢3¸Ä¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÆù¤âµû¤âÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼è´ð½à¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¤Ê¤¤´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¤¢¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â·ìÃæ¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Çºî¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿©»ö¤Ç¼è¤ëÊ¬¤¬Â¿¤«¤í¤¦¤¬¾¯¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢Âç¤·¤Æ±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Þ¥´²òÊü¥Ç¡¼
¤«¤¯¤·¤Æ2015Ç¯¤Ë½Ð¤¿¿·¤·¤¤´ð½à¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Î¾å¸ÂÃÍ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿2015Ç¯3·î28Æü¤Ï¡Ö¥¿¥Þ¥´µÇ°Æü¡×¤È¤«¡Ö¥¿¥Þ¥´²òÊü¥Ç¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¤É¤¦¤â¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢Äü¤á¤¬°¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼è´ð½à¤Îºï½ü¤¬¤è¤Û¤É²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢2020Ç¯¤Î²þÄûÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤Î½Å¾É²½Í½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÎÌ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë200 mg/ÆüÌ¤Ëþ¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤
¤Ê¤Ë¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö»é¼Á°Û¾ï¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò1Æü200mg°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¿¥Þ¥´1¸ÄÊ¬¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬»é¼Á°Û¾ï¾É¤ÎÀøºß´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢3000Ëü¿Í¤È¤â4000Ëü¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»é¼Á°Û¾ï¾É¤Î´ð½àÃÍ¤Ï¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬140°Ê¾å¡¢ÃæÀ»éËÃ¡Ê¶õÊ¢»þ¡Ë¤¬150°Ê¾å¡¢HDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬40Ì¤Ëþ¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤Î¹ñÌ±¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤âÆ±¤¸¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2020Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÎÉ¼Á¤ÊÆ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸¥Î©¤òºî¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ç¤â¤ª¼ê¾å¤²¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¤Þ¤¢¡¢¤ª¼êËÜ¤Î¸¥Î©¤ò¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡Ö¥¿¥Þ¥´¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤À¤±¡×¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¡Ö3ÆüÁ°¤«¤é¤ÎÃÇ¼ò¡×¤Ç¿ôÃÍ¤¬²þÁ±⁉´Îµ¡Ç½¸¡ºº¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡ÖAST¡×¤È¡ÖALT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡Ù¤ØÂ³¤¯
¡Ö3ÆüÁ°¤«¤é¤ÎÃÇ¼ò¡×¤Ç¿ôÃÍ¤¬²þÁ±⁉´Îµ¡Ç½¸¡ºº¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡ÖAST¡×¤È¡ÖALT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È