9日、ロンドンにてチャリティーマッチ『サッカーエイド・フォー・ユニセフ』が開催され、エデン・アザールやアレッサンドロ・デル・ピエロといった名手たちが参加したのだが、その中で話題を集めたプレイがある。



華麗な足裏タッチでGKをかわし、見事にゴールをアシストしてみせた元イングランド代表MFジャック・ウィルシャーのプレイだ。



ウィルシャーは度重なる怪我に苦しみ、2022年に現役を退いた。しかし自慢のテクニックは32歳の今も健在で、やはり天才と呼ぶにふさわしい選手だ。今回のチャリティーマッチで見せた華麗なドリブルにも称賛の声が集まっていて、イングランドのファンからはEURO2024に参戦すべきとの声も出ている。





Ellen White becomes the first woman to score in Soccer Aid history.



That move from Jack Wilshere to help set it up



