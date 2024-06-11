À®ÅÄÎ¿¼ç±é¡Ö¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡×¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó²ò¶Ø¡ªÇë¸¶Íøµ× º´Æ£Âç¼ù Ìî´Ö¸ýÅ° ÃçËüÈþ ¾¾ËÜÎçÀ¸ ÌÝÂåÏÂ¿Í ¥«¥«¥í¥Ë·ªÃ« ½Ð±é·èÄê¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
7·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È 2024Ç¯7·î´ü ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¡£
ÀèÆüÈ¯É½¤Î¼ç±é¡¦À®ÅÄÎ¿¡¢¶¦±é¡¦µÈÀî°¦¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜÆü¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë7Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¡ª·º»öÌò¤Îº´Æ£Âç¼ù¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢5¿Í¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤Ç¤¢¤ëÇë¸¶Íøµ×¡¢ÃçËüÈþ¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢¥«¥«¥í¥Ë·ªÃ«¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª
¸¶ºî¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦°æÎ¶°ì¡¢Ì¡²è¡¦°ËÆ£æÆÂÀ¡Ë¡£Ì¤´°¤Î¸¶ºî¤ò¸µ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤â¸ò¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
°ì¸®¤Î¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤²°Éß¤«¤é13¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÇò¹ü»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡¢ÄÌ¾Î¡¦³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÏÆ°¤½Ð¤¹¡£»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦·º»ö¡¦ºãÌÚ¿Î¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î²°Éß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÈþ½÷¡¦Ï¡¿å²Ö²»¡ÊµÈÀî°¦¡Ë¡£Èà½÷¤Ï¡¢²°Éß¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡¦³¥Àî½½»°¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤ò¡ÈÉã¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢¡Ö³¥Àî¤ÏÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡½¡£°ìÂÎÃ¯¤¬¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢³¥Àî¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
ÆæÂ¿¤³¥ÀîÅ¡»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é7Ç¯¡£°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤Î¼ºí©»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤Î¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ææ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬ºÆ¤ÓÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£²áµî¤È¸½ºß¡¢2¤Ä¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬Ëè²ó¾×·â¤ÎÅ¸³«¤È¶¦¤ËÉ³²ò¤«¤ì¤Æ¤æ¤¯¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ºãÌÚ¤¬½êÂ°¤¹¤ë»³Íü¸©·ÙÉÙ»Î»³ËÌ·Ù»¡½ð ·º»öÂè°ì²Ý¤Î¸åÇÚ¤È¾å»Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïº´Æ£¡¢Ìî´Ö¸ý¡£º´Æ£±é¤¸¤ëÎëÌÚ½á¡Ê¤¹¤º¤ ¤¸¤å¤ó¡Ë¤Ï¡¢ºãÌÚ¤Î¸åÇÚ¤Î¿·¿Í·º»ö¡£ÁÜºº¤Î´ðËÜ¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºãÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤â¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å·Á³¤ÇÌ¯¤Ë¿Í¤Ê¤Ä¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡£ºãÌÚ¤ä¸ÞÌ£¤ËÂÐ¤·¤Æ½¾½ç¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Ìî´Ö¸ý±é¤¸¤ëÀîÁêÁí°ì¡Ê¤«¤ï¤¤ ¤½¤¦¤¤¤Á¡Ë¤Ï¡¢ºãÌÚ¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë·ÙÉô¡£ºãÌÚ¤ÎÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤Ê¤É¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸«¼é¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÁÜºº¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¿ÏÂ¤Ê³¹¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æµ¯¤¤¿¶Ã¤¤Î»ö·ï¡£¤½¤Î¿¿Áê¤Ï¡½¡£
µÈÀî±é¤¸¤ë²Ö²»¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ³¥ÀîÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÆâ¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢Çë¸¶¡¢Ãç¡¢¾¾ËÜ¡¢ÌÝÂå¡¢·ªÃ«¡£Çë¸¶±é¤¸¤ëÂíËÜÁóÍ¤¡Ê¤¿¤¤â¤È ¤½¤¦¤¹¤±¡Ë¤ÏºãÌÚ¤ÎÊ¢°ã¤¤¤ÎÄï¡£ºãÌÚ¤¬¼Â²È¤ò½Ð¤¿¸å¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¡¢³¥Àî¤Î²°Éß¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»ö·ï¤Ë¤è¤êÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£Ãç±é¤¸¤ë²Åç¥Þ¥ä¡Ê¤ª¤¤·¤Þ ¤Þ¤ä¡Ë¤Ï¡¢³¥Àî¤Î²È¤Ç¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ÇÄ¹½÷Åª¤ÊÂ¸ºß¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¾¾ËÜ±é¤¸¤ëÀî¸ý¸ç¡Ê¤«¤ï¤°¤Á ¤µ¤È¤ë¡Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê²Ö²»¤äÁóÍ¤¤È¶¦¤Ë³¥Àî¤Î²°Éß¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏË¡²ÊÂç³Ø±¡À¸¡£ÌÝÂå±é¤¸¤ë¿ÀÂå·òÎ®¡Ê¤«¤ß¤·¤í ¤¿¤±¤ë¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ²Ö²»¤È¤È¤â¤Ë³¥Àî¤Î²°Éß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆæ¤Î¿ÍÊª¡£·ªÃ«±é¤¸¤ëÅìÍ¥Ëá¡Ê¤¢¤º¤Þ ¤æ¤¦¤Þ¡Ë¤Ï³¥Àî¤Î²È¤Ë°ìÈÖºÇ½é¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿°ì²È¤ÎÄ¹ÃËÅª¤ÊÂ¸ºß¡£Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¡¢³¥Àî¤È¶¦¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡©
»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦ºãÌÚ¤È²Ö²»¡£²Ö²»¤¬¡ÈÉã¡È¤ÈÊé¤¦³¥Àî¤Ï»ö·ï¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤Ê¤Î¤«¡½¡£¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÆæ¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê·ëËö¤ØÍ¶¤¦¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¤ÏÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç7·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡Ú¥¥ã¥¹¥È ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ý»³Íü¸©·ÙÉÙ»Î»³ËÌ·Ù»¡½ð ·º»öÂè°ì²Ý
¢£º´Æ£Âç¼ù
¤¤¤Ä¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ·º»öÌò¡£
¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î¾×·â¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Áá¤¯Â³¤¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡¢ÆÉ¤á¤Ê¤¤Å¸³«¤È¿·»ö¼Â¡£º£²ó¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¹¹¤Ë¸«¤É¤³¤í¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Û¤É¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ë²Ú¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¶»¤ò¼Ú¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë±é¤¸¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¹Í»¡¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËè½µ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¢£Ìî´Ö¸ýÅ°
¼ç¿Í¸ø¤ò¡¢Í¥¤·¤¯¡¢¤È¤¤Ë¸·¤·¤¯¸«¼é¤ë¾å»ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¡¢¤È´¶³´¿¼¤¯»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
Êª¸ì¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Î°¦¾ð¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤ÎÅÜ¤ê¤äÁþ¤·¤ß¤â¡£
¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¢¤ª¤ª¤è¤½Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¡£ ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¹¤Î¤É¤³¤«¤·¤é¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ËÍ¤âº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ý¼ç¿Í¸ø¡¦ºãÌÚ¤ÎÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿Äï
¢£Çë¸¶Íøµ×
¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¤ÇÂíËÜÁóÍ¤¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹Çë¸¶Íøµ×¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤à¤È¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°ì¸À¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¼«Ê¬¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÀ°î¤ì¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¤Î¤«¸Ä¿ÍÅª¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë¤°¤ë¤°¤ë¤È¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ò¤°¤ë¤°¤ë¿¶¤ê²ó¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý¡ÈÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡É»Ò¶¡¤¿¤Á
¢£ÃçËüÈþ
¤ª½é¤Ë¤ªÌÜ¤Ë³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃçËüÈþ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡×¤Ë¤Æ²Åç¥Þ¥ä¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ç¶»¤¬¹âÌÄ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Ë½Ð¤ë¤È¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿º¢Ã¯¤¬Í½ÁÛ½ÐÍè¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ìÄø¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤¿¤Þ¤²¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡ª¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ò¤·¤µ¤ÈÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥¤¬ÂçÇÈÍð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¸Î¡¢´²Âç¤ÊÌÜ¤Ç¤´Í÷¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤ÈÃçËüÈþ¤È¤Æ¤â´î¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç±é¤ÎÀ®ÅÄÎ¿¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¼Çµï¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¼Â¤Ï¶¦±é¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª²áµî¤Ë¶¦±é¤·¤¿Ìò¼ÔÍÍÃ£¤È¤Þ¤¿¶¦±é¤¹¤ë»ö¤¬¡ª
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À®ÅÄ¤¯¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª
¾¯¤·¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡Á¤Ê¤ó¤Æ¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤Î¤Ç¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ºÎéÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¡Ö¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡×¡¢³§ÍÍ¤Î¤ªÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£À§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¢ö
¢£¾¾ËÜÎçÀ¸
Àî¸ý¸çÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢³è»ú¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¼«Ê¬¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð4»þ´Ö¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤¬´Ñ¤¿¤¤¡£¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬µÞ¤¯¤Û¤É¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ëÌò¤Î½ÅÍ×¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢Ã¯1¿Í¿®ÍÑ½ÐÍè¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡×¡£¤½¤Î±Æ¤Ë¤Ï1¿Í1¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¤²áµî¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâ¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Àî¸ý¸ç¤Î²áµî¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ê¡¢Ã¯¤è¤ê¤â´¶¤¸¡¢Ã¯¤è¤ê¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÝÂåÏÂ¿Í
¿ÀÂå·òÎ®Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¤Ç¤¹¡£
ÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòÊÁ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¤ê¡¢¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óËÍ¤¬±é¤¸¤ë·òÎ®¤ÏÆæ¤¬Â¿¤¯¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿Èº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤Ìò¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡×ËèÏÃ¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥«¥«¥í¥Ë·ªÃ«
º£²ó¥É¥é¥Þ¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¤ÎÅìÍ¥ËáÌò¤ò¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¯¥«¥«¥í¥Ë¤Î·ªÃ«¤À¤Ã¡ª
¼«¿È½é¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ª¥Þ¥¸Çï¼ê³åºÓ¡ª¥ª¥Õ¥¡¡¼Äº¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤»¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅÐ¾ì¤Î¥¥â¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÌò¤È¤«¥¥â¥¹¥È¡¼¥«¡¼Ìò¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÌò¤Ç¤·¤¿¡£·ª±é¤¸¤ëÅìÍ¥Ëá¤Ï²áµî¤Ë¤È¤Æ¤â¿É¤¤½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·½ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤Ìò¤Ç¤¹¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Æü¡¹Îå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÆëÀ÷¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤Ê´Ä¶¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¼êÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ì¤è¤¦´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡ª¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î·ëËö¤Ï·ª¤â¤Þ¤ÀÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤é¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤ªÁê¼ê¤Ï·ªÃ«¤À¤Ã¤¿¡ªÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡¼¡ª
¡ÚÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð¡Û
¢£ºãÌÚ¿Î¡Ê¤µ¤¨¤ ¤¸¤ó¡Ë¡¦¡¦¡¦À®ÅÄÎ¿
»³Íü¸©·ÙÉÙ»Î»³ËÌ·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë·º»ö¡£ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÁÈ¿¥¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£»ö·ï¤ÎÁÜººÃæ¤ËÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿Äï¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¡£
¢£Ï¡¿å²Ö²»¡Ê¤Ï¤¹¤ß ¤«¤Î¤ó¡Ë¡¦¡¦¡¦µÈÀî°¦
¿Æ¤«¤é°é»ùÊü´þ¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤Ë½ý¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¥Àî¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì6Ç¯Á°¤Þ¤Ç²°Éß¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£³¥Àî¤ò¿´¤«¤éÊé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¥Àî¤ÎÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Ë·Ù»¡¤òË¬¤ì¤ë¡£»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òºãÌÚ¤È°ì½ï¤ËÄÉ¤¦¡£
¢£ÂíËÜÁóÍ¤¡Ê¤¿¤¤â¤È ¤½¤¦¤¹¤±¡Ë¡¦¡¦¡¦Çë¸¶Íøµ×
ºãÌÚ¤ÎÊ¢°ã¤¤¤ÎÄï¡£ºãÌÚ¤¬¼Â²È¤ò½Ð¤¿¸å¡¢ÁóÍ¤¤â¼Â²È¤ò½Ð¤Æ³¥Àî¤Î²°Éß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»ö·ï¤Ë¤è¤êÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Î1¿Í¡£
¢£ÎëÌÚ½á¡Ê¤¹¤º¤ ¤¸¤å¤ó¡Ë¡¦¡¦¡¦º´Æ£Âç¼ù
ºãÌÚ¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¿·¿Í·º»ö¡£ÁÜºº¤Î´ðËÜ¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºãÌÚ¤È¤¤¤Ä¤â¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¤ë¤¯¿Í¤Ê¤Ä¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡£ºãÌÚ¤ä¸ÞÌ£¤Ê¤É¤ÎÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ½¾½ç¡£
¢£²Åç¥Þ¥ä¡Ê¤ª¤¤·¤Þ ¤Þ¤ä¡Ë¡¦¡¦¡¦ÃçËüÈþ
Á´¿È¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿½÷À¡£³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Î1¿Í¡£
¢£Àî¸ý¸ç¡Ê¤«¤ï¤°¤Á ¤µ¤È¤ë¡Ë¡¦¡¦¡¦¾¾ËÜÎçÀ¸
Ë¡²ÊÂç³Ø±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Î1¿Í¡£
¢£¿ÀÂå·òÎ®¡Ê¤«¤ß¤·¤í ¤¿¤±¤ë¡Ë¡¦¡¦¡¦ÌÝÂåÏÂ¿Í
³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Î1¿Í¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¡£
¢£ÅìÍ¥Ëá¡Ê¤¢¤º¤Þ ¤æ¤¦¤Þ¡Ë¡¦¡¦¡¦¥«¥«¥í¥Ë·ªÃ«
±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Î1¿Í¡£
¢£ÀîÁêÁí°ì¡Ê¤«¤ï¤¤ ¤½¤¦¤¤¤Á¡Ë¡¦¡¦¡¦Ìî´Ö¸ýÅ°
ºãÌÚ¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë·ÙÉô¡£ºãÌÚ¤ÎÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤Ê¤É¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸«¼é¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÁÜºº¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£³¥Àî½½»°¡Ê¤Ï¤¤¤«¤ï ¤¸¤å¤¦¤¾¤¦¡Ë¡¦¡¦¡¦¾®Æü¸þÊ¸À¤
¹ëÅ¡¤Ç¤¢¤ë²°Éß¤Î»ý¤Á¼ç¡£³¥Àî¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÃæ¡¢²°Éß¤ÎÃÏ²¼¼¼¤Ç13¿Í¤Î²î»à¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡£´é¤Îº¸È¾Ê¬¤ËÂç¤¤ÊáÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¡Û
13¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇò¹ü»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡¢ÄÌ¾Î¡È³¥ÀîÅ¡»ö·ï¡É¡£
¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Ææ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¡¢7Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤¹¡£
ÉÔ²Ä²ò¤Ê¶¦Æ±À¸³è¡¢ ¡ÈÉã¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô¡¢»ö·ï¤Î6¿Í¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¡¢´ö½Å¤Ë¤â±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¡£
¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÆæ¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê·ëËö¤ØÍ¶¤¦¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ª
2024Ç¯¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÆ¨¤²¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔÆâË¿½ê¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÆÍÇ¡1¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¼ºí©¤¹¤ë»ö·ï¤¬¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢ÁÌ¤ë¤³¤È7Ç¯¡£
2017Ç¯¡¢¤È¤¢¤ë²°Éß¤Ç¾¯Ç¯¾¯½÷´Æ¶Ø»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£Çò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤Î¿ô¤Ï13ÂÎ¡£
·º»ö¡¦ºãÌÚ¿Î¤¬»ö·ï¤Î²òÌÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Èïµ¿¼Ô¤Ï¡¢²°Éß¤Î¼ç¡¦³¥Àî½½»°¡£¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤ÎÆæ¤ÎÃË¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï³¥Àî¤òÉã¤ÈÊé¤¦Ææ¤Î½÷À¡¦Ï¡¿å²Ö²»¤À¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤òÄÉ¤¦ºãÌÚ¤È²Ö²»¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿¿ÈÈ¿Í¤ÎÂ¸ºß¡Ä¡Ä
²áµî¤È¸½ºß¤ò¤Ä¤Ê¤°»ö·ï¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¡½
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤Ï¡Ä¡ª¡©
Ææ¤¬¿·¤¿¤ÊÆæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢²áµî¤È¸½ºß¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎËë³«¤±¡½¡½
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
µÓËÜ¡¡¶¶ËÜ²Æ
±é½Ð¡¡ÆâÆ£±ÍÎ¼¡¡ÆóµÜ¿ò¡¡¹â¿ù¹Í¹¨
²»³Ú¡¡Jun Futamata
¸¶ºî¡¡¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¸¶ºî¡§°æÎ¶°ì Ì¡²è¡§°ËÆ£æÆÂÀ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë
Îß·×100ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ëËÍ¤Ø»¦°Õ¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤Î°æÎ¶°ì¡¢°ËÆ£æÆÂÀ¥³¥ó¥Ó¤ÎºÇ¿·ºî¡£
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡²¬ËÜ¹À°ì¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Ãæ»³¶¬»ì¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¡À¶²ÈÍ¥µ±¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
À©ºîÃøºî¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°HP¡¡https://www.ytv.co.jp/furitsumore/
¸ø¼°X¡¡@furitsumore_ytv
¸ø¼°Instagram¡¡@furitsumore_ytv
¸ø¼°TikTok¡¡@furitsumore_ytv