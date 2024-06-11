¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¸Å¶¶¤Ë¡Ö50²¯¤ÎÃÍ»¥¡×¡¡ÇäµÑÃÍ¡ÈÀßÄê¡É¤È±ÑÊóÆ»¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤ØºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¡×
º£²Æ¤Îµî½¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¸Å¶¶µü¸è¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¤òÎ¥¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFootball Insider¡×¤Ï¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸Å¶¶¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÀßÄê¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼Á°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¸Å¶¶¤Ï¡¢2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï33»î¹ç¤Ç20ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆ±50»î¹ç¤Ç34ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó½¢Ç¤¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï50»î¹ç19ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¡¼¥È¡¦¥ª¥ë¡¼¥¯µ¼Ô¤Ïµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸Å¶¶¤Îµî½¢Æ°¸þ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Öº£²Æ¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤Ç¤¤ëºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Â¦¤Ë¤ÏÊü½Ð¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡¢Íèµ¨UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤òÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥«¥Ã¥É¤Ë¹â¤¤¶¥ÁèÎÏ¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸Å¶¶¼«¿È¤âCL¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ëÌî¿´¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï2021Ç¯¤Ë¡¢¤ï¤º¤«450Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó9²¯±ß¡Ë¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é¸Å¶¶¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢3ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢2ÅÙ¤Î¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¡¢¥ê¡¼¥°ÇÕÍ¥¾¡¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÆÀÅÀ²¦¤ÈÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¸Å¶¶¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ËÃÇ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¾ì¹ç¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤ÏJ1¥¯¥é¥Ö¤ä¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸Å¶¶¤Ë2500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó50²¯±ß¡Ë¤ÎÃÍ»¥¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ»ö¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÄêÃå¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤29ºÐ¤Î¸Å¶¶¤À¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë