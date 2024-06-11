『ファミリーマート・今週の新商品情報』がっつり贅沢なお肉入り！ 『ジューシーメンチカツバーガー』や『テリヤキチキンたまごコッペ』ほか
『ファミリーマート・今週の新商品情報』2024年6月10日付のプレスリリースから、気になった商品情報をピックアップしてお届け！
ハンバーガー『ジューシーメンチカツバーガー』 398円
二層仕立てのメンチカツを、キャベツのマヨ和えとソースと合わせてバンズで挟んだバーガー。
■販売地域
東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
パン『テリヤキチキンたまごコッペ』 338円
テリヤキ風に味付けした鶏もも肉に、玉子ピクルスマヨソースとグリーンリーフをサンドした、惣菜タイプのコッペパン。
■販売地域
東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
※東北地方（一部）、宮崎県、鹿児島県では取り扱いなし
サンドイッチ『ビーフ&ポーク&チキンのミックスサンド』 398円
パストラミビーフ&クリームチーズ&チェダーチーズ、ポークハム&パストラミポーク、テリヤキチキン&たまごの3種類のサンドの組み合わせで、牛・豚・鶏の3種類のお肉が楽しめる、ぜいたくなサンドイッチ。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
パン『たっぷりつぶあんデニッシュ』 118円
デニッシュ生地に、つぶあんを包んで焼き上げた一品。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
パン『白生コッペパン（バナナクリーム&ホイップ）』 138円
生クリームを加えた白いコッペパンに、バナナクリームとミルクホイップをサンド。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
パン『生クロワッサン（ダブルミルク）』 145円
生クリーム入りのクロワッサンに、ミルククリームとミルクホイップをサンド。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
パスタ『特盛 太麺！3種チーズのミートソース』 598円
太麺を使用した特盛タイプのパスタ。トマトとにんにくのミートソースにチーズソース・シュレッドチーズ（モッツァレラ・ゴーダ）・パルメザンチーズ・パセリをトッピング。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ドリンク『PROTEIN COFFEE』 298円
たんぱく質15gを摂取できるコーヒー飲料。アラビカ豆100%使用で、持ち運びにも便利なリキャップタイプ。
［ファミリーマート限定・数量限定］
■販売地域
北海道、東北、関東
※静岡県の一部では取り扱いなし
ドリンク『Afternoon Tea監修 ロイヤルミルクティー 500ml』 140円
甘さ控えめ、アッサム茶葉の芳醇な香りとまろやかなミルクの味わいが特徴とのこと。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
ドリンク『Afternoon Tea監修 ライチ香るルイボスティー 600ml』 113円
ライチの爽やかな香りとルイボスのすっきりとした味わいが特徴とのこと。無糖・ノンカフェイン。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
※価格はすべて税込価格です