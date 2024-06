ONE OK ROCKが『キングダム』と5年ぶりにタッグ！映画『キングダム 大将軍の帰還』の主題歌を担当

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「“世の中の色々な争いや今の時代背景”をしっかり僕らとしても汲み取りながら、キングダムにふさわしい楽曲を作ったつもりです」(Taka)

ONE OK ROCKがニューシングル「Delusion:All」を7月12日にリリースする。

2024年、第1弾シングルとなる「Delusion:All」は、7月12日公開の映画『キングダム 大将軍の帰還』の主題歌。

2019年にシリーズ1作目の映画『キングダム』の主題歌として「Wasted Nights」が起用され、壮大な楽曲とメロディが作品の世界観と共鳴し、大きな話題を呼んだONE OK ROCK。

今回はシリーズ最終章ということで、ONE OK ROCK×『キングダム』の復活を望む声が多く挙げられており、ついに5年ぶりの最強タッグが復活することになった。

9月から大規模なワールドツアーを控えるONE OK ROCK、待望の『キングダム』とのタッグ復活で世界中の夏をさらに熱く盛り上げる。

リリース情報

2024.07.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Delusion:All」

映画情報

『キングダム 大将軍の帰還』

2024年7月12日(金)公開

監督:佐藤信介

脚本:黒岩勉・原泰久

音楽:やまだ豊

出演:山崎賢人(「崎」は、たつさきが正式表記) 吉沢亮 橋本環奈 清野菜名 吉川晃司 小栗旬 大沢たかお 他

原作:原泰久『キングダム』(集英社『週刊ヤングジャンプ』連載)

主題歌:ONE OK ROCK 「Delusion:All」(Fueled By Ramen / Warner Music Japan)

(C)原泰久/集英社 (C)2024映画「キングダム」製作委員会

『キングダム 大将軍の帰還』作品サイト

http://kingdom-the-movie.jp

ONE OK ROCK OFFICIAL SITE

https://www.oneokrock.com/jp/