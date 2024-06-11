Appleの人工知能「Apple Intelligence」が使える機種はこちら #WWDC24
僕のiPhone、Macでも使えるの？が気になるよね！
今秋リリースされるiOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoiaで利用できるようになる、AppleのAI（=Apple Intelligence）。
さまざまな生成機能が追加される予定でワックワクですが、すべてのiPhone、すべてのiPad、すべてのMacではありません。ここMAX注意ね。
WWDC 24の基調講演での発表によると、Apple Intelligenceが利用できる条件はハードウェアに搭載されているチップで判断されて、対応デバイスは、以下のようになっています。
・iPhone：A17 Pro（iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max）
・iPad：M1チップ以降（iPad Pro／iPad Air）
・Mac：M1チップ以降…（Apple Silicon搭載MacであればOK）
iPhoneは最新のiPhone 15 Pro以降か、今秋発売予定のiPhone 16シリーズでの対応になりそうですね。かなり使える機種が限定されます。
一方でiPadとMacはM1チップ以降。iPadでは一部のiPad Pro、iPad Airに対応とちょっと限定されますが、Macではかなり幅広いモデルで対応します。僕のM1 Mac miniさんでも使えるのは嬉しい！
Apple Intelligenceの日本語対応はまだ先っぽいですが、対応したらモリモリ使うぞ！
Source: Apple