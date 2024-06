【Prince of Persia The Sands of Time】2026年 発売予定

Ubisoftは、新作アクションゲーム「Prince of Persia The Sands of Time(プリンス オブ ペルシャ 時間の砂)」を2026年に発売する。

本作は、2004年に発売された「プリンス オブ ペルシャ 時間の砂」の完全リメイク作品。当初は2021年1月発売予定だったが延期となっていたタイトルで、今回新たな発売時期が2026年となったことが明かされた。

本日6月11日に開催された「Ubisoft Forward」にて改めてティザートレーラーが公開され、徐々に時間が巻き戻っていきロウソクに火が灯る様子がお披露目となった。発売時期以外の情報は明らかにされておらず、今後の続報が期待される。

