【Apple:WWDC 2024】6月11日2時~ 配信開始

Ubisoftは6月11日、アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」をiPadでもリリースすると発表した。2024年内に発売予定。

「アサシン クリード シャドウズ」は同社が手掛ける「アサシン クリード」シリーズ最新作にして、安土桃山時代の日本を舞台にしたオープンワールドアクションアドベンチャーゲーム。既にプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)用向けに11月15日に発売されることが明かされているが、今回Mシリーズチップを搭載したiPad向けにも展開されることが発表となった。

【WWDC 2024 - June 10 | Apple】

