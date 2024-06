AMEFURASSHI

4人組ガールズ・グループAMEFURASSHI(アメフラッシ)が、6月7日に開催した「梅雨祭2024 -Dance in the rain-」(@文京シビックホール)で初披露した新曲「イニミニマニモ」のパフォーマンス映像を公開した。

【動画】AMEFURASSHI / イニミニマニモ (梅雨祭2024 -Dance in the rain-) 「イニミニマニモ」は6月4日(火)に配信リリースしたDigital Singleで、英語圏で親しまれる子どもの数え歌“Eeny, Meeny, Miny, Moe”がモチーフとなる楽曲で、「梅雨祭2024 -Dance in the rain-」での初披露が事前から予告されていた新曲。 毎年この時期にゲストを迎えてコラボパフォーマンスをテーマに行っている「梅雨祭」だが、プロダンサーとのコラボにチャレンジした今年の「梅雨祭」での初披露ということもあり、ダンサー含めた計12名で「イニミニマニモ」を披露すると一糸乱れぬダンスに盛大な歓声が送られた。 「梅雨祭2024 -Dance in the rain-」の模様は7月20日20時よりU-NEXTで配信されることが決定している。AMEFURASSHIは、9月にはNew Album『Flora』の発売も決定。8月に大阪、愛知、福岡を回るライブツアー、9月16日(月・祝)には東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)でワンマンライブも決定している。★U-NEXT独占ライブ配信決定!「梅雨祭2024 -Dance in the rain-」U-NEXT独占ライブ配信〈配信情報〉『梅雨祭2024 -Dance in the rain-』ライブ配信:2024年7月20日(土) 配信開始19:30本編開始20:00〜ライブ終了まで※配信時刻は変更になる場合があります。見逃し配信:本編終了後準備が整い次第〜8月3日(土) 23:59※ライブ配信とは一部内容が異なる場合があります。■U-NEXT視聴ページ(※月額会員 視聴無料)https://t.unext.jp/r/amefurasshi◆U-NEXTでは『梅雨祭2023』を独占配信中のほか、数々のミュージックビデオも配信中。『梅雨祭2023』配信詳細:https://video.unext.jp/title/SID0091410配信形態:見放題セットリスト:「ARTIFICIAL GIRL」「MICHI」「Blow Your Mind」「Drama」「Tongue Twister」「ALIVE」ほか。▼AMEFURASSHI特集はこちらhttps://video.unext.jp/browse/feature/FET0011053