「とらふぐ」を使用した贅沢なコース料理！関門海「パパ(88)の日特別キャンペーン

関門海は、2024年6月16日の父の日に合わせ、一部店舗にて対象コースの「てっさ」一人前を88円(税込)で提供する、パパ(88)の日特別キャンペーンを実施します。

関門海「パパ(88)の日特別キャンペーン」

【実施期間】 2024年6月14日(金)、15日(土)、16日(日)

【実施店舗】 札幌すすきの、神楽坂、新宿南、中野、大森山王、竹ノ塚、

西葛西、吉祥寺、国分寺、横浜、桜木町、横浜中華街、川崎、

大船、青葉台、南林間、本厚木、大宮、浦和、川口、南越谷、

浦安、柏、本八幡、千葉、善光寺口、名古屋錦本町、四日市、

新大阪、天満、楠葉、吹田、堺天神、伊丹、塚口、紙屋町

■「パパ(88)ありがとう」の気持ちを込めて、てっさ一人前を88円で提供

「とらふぐ料理 玄品」では、6月14日〜16日の父の日を含む3日間に下記コース料理を注文いただいた方へ、特別キャンペーンを実施。

「玄・醍醐・天楽コース」を注文いただいたお客様には、通常はてっさ一人前が1,300円(税込)のところ、88円(税込)で提供。

実質的な差額分、1,212円がお得に☆

◆「玄コース」(全5品)5,000円(税込)→3,788円(税込)

湯引き/てっさ/てっちり/雑炊/デザート

◆「醍醐コース」(全6品)6,500円(税込)→5,288円(税込)

湯引き/てっさ/とらふぐ唐揚げ/てっちり/雑炊/デザート

◆「天楽コース」(全8品)8,000円(税込)→6,788円(税込)

湯引き/てっさ/唐揚げ/焼きふぐ/てっちり/純金鍋コラーゲン/雑炊/デザート

父の日フェア対象:玄コース

■高級・贅沢なふぐ料理のプレゼントで、親子の絆を深める

2024年に実施された「父の日(https://chichinohi.jp/)」の調査によると、68.3%の人が「プレゼントを毎回変えるようにしている」と回答しています。

しかし、同調査にて69.1%の人が「気に入ってもらえるかわからない」「贈りたいものが思いつかない」などと回答しており、プレゼント選びに悩んでいるようです。

そこで、父の日の贈り物の新たな選択肢として、「家族みんなで過ごす玄品での特別な時間」を提案します。

「玄品」では、ふぐの王様である「とらふぐ」を使用した、贅沢なコース料理を提供しています。

とらふぐコースでは、歯ごたえ抜群でお酒のお供にもぴったりな「ふぐ皮の湯引き」と「てっさ」、ジューシーで香ばしい風味が食欲をそそる「唐揚げ」や「焼きふぐ」が楽しめます。

さらに、プリプリの食感が楽しめる「てっちり」は、最後に雑炊にすることで、ふぐ一匹の旨味を余すことなく味わえます。

ふぐはたっぷりのタンパク質・コラーゲンが含まれている一方、カロリーや脂質は少なめのヘルシーな食材です。

健康を気遣われている方やこってりした料理が苦手な方でも、不安なく召し上がっていただける料理だと自負しています。

さらに、お酒好きな方には、ビール・日本酒・焼酎などの各種アルコールも用意。

なかでも、風味絶品と評されるふぐの「ひれ酒」は、特許製法で香ばしく焼き上げられたひれ本来の旨味・香りを存分に楽しめる逸品です。

「玄品」では、本格的なふぐ料理が堪能でき、特別感あふれるひとときを過ごせます。

特許製法で香ばしく焼き上げた【ひれ酒】

