【創業祭 盛りすぎチャレンジ】6月10日より開催中

ローソンは、「創業祭 盛りすぎチャレンジ」を全国のローソンにて6月10日より開催している。

「盛りすぎチャレンジ」は、ローソン一部商品の価格はそのままに、内容量を47%増量して販売するデカ盛り企画。今回はローソン創業49年にあわせ、“創業祭”と題して日本全国47都道府県の全ローソンで展開されている。

本日6月11日より、「盛りすぎ! 牛肉入りカレーパン」、「盛りすぎ! ハムサンド」、「盛りすぎ! 和風シーチキンマヨネーズおにぎり」がラインナップに加わる。また、6月17日には「プレミアムロールケーキ」、6月18日には「チョリソーソーセージパン」などの“盛りすぎ!”商品が登場する。

他にも、「でからあげクン チーズレッド味が6個入で登場」、「マチカフェ メガアイスコーヒーが100円引セール」、「まちかど厨房 新宿中村屋監修カツカレー ロースカツが1個増量」が6月11日より期間限定で実施される。

6月11日より発売される商品(無くなり次第終了)

【盛りすぎ! 牛肉入りカレーパン】

ローソン標準価格:149円

※沖縄エリアのローソンでは「盛りすぎ!揚げビーフカレーパン」を発売します。

【盛りすぎ! ハムサンド】

ローソン標準価格:343円

※ナチュラルローソンでのお取り扱いはありません。

【盛りすぎ! 和風シーチキンマヨネーズおにぎり】

ローソン標準価格:149円

※ナチュラルローソンでのお取り扱いはありません。

でからあげクン チーズレッド味が6個入で登場

期間:6月11日(火)~6月24日(月)

ローソン標準価格:248円

※ナチュラルローソンでのお取り扱いはありません。

※6月11日(火)~6月24日(月)の間「でからあげクン チーズレッド味」のみ1個増量

※6月25日(火)から販売される「でからあげクン チーズレッド味」(5個入)と比較して1個増量

マチカフェ メガアイスコーヒーが100円引セール

期間:6月11日(火)~6月24日(月)

ローソン標準価格:320円→220円

※アイスコーヒー(M)と同様の価格(220円)で購入できます。

まちかど厨房 新宿中村屋監修カツカレー ロースカツが1個増量

期間:6月11日(火) ~ 6月24日(月)

ローソン標準価格:646円

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しております。

6月12日以降発売商品

Uchi cafe 盛りすぎ! プレミアムロールケーキ

発売日:6月17日(月)夕方ごろ発売(無くなり次第終了)

ローソン標準価格:227円

※供給可能数量は約350万食です。

盛りすぎ! チョリソーソーセージパン

発売日:6月18日(火)無くなり次第終了

ローソン標準価格 138円

※ナチュラルローソンではお取り扱いがありません。

※北海道エリアのローソンでは6月17日(月)夕方ごろ発売です。

※沖縄エリアのローソンでは「あらびきソーセージ」のソーセージを2倍にして、「盛りすぎ!あらびきソーセージ」を発売します。

盛りすぎ! たまごサンド

発売日:6月18日(火)無くなり次第終了

ローソン標準価格:300円

※たまごサラダがパンからあふれやすくなっておりますので、取り出し時、喫食時ご注意ください

盛りすぎ! チャーシューマヨネーズおにぎり

発売日:6月18日(火)無くなり次第終了

ローソン標準価格:160円

