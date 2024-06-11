今日の歴史（６月１１日）
１８９４年：東学軍が全州城を官軍に占領され、東学農民運動（甲午農民戦争）が終結 ※全ボン準（チョン・ボンジュン）らが指導した内乱の同運動をきっかけに朝鮮半島に出兵した日本と清国が対立し日清戦争に発展
１９７９年：クウェートと大使級の外交関係を樹立
１９８１年：漁船「第１コンヨン」の乗組員２１人が黄海上の軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）付近で北朝鮮警備艇に船ごと拉致される
１９８６年：国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が１９８８年ソウル五輪の南北分散開催を提案
１９９３年：米朝が第４回高官協議で北朝鮮による核拡散防止条約（ＮＰＴ）脱退留保などを盛り込んだ共同声明を発表
２００２年：北京の韓国大使館領事部に一家５人を含む脱北者９人が駆け込み韓国行きを要求
２０１９年：サッカー韓国代表がＵ―２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）ポーランド大会準決勝でエクアドルを破り初の決勝進出（決勝でウクライナに敗れる）
１９７９年：クウェートと大使級の外交関係を樹立
１９８１年：漁船「第１コンヨン」の乗組員２１人が黄海上の軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）付近で北朝鮮警備艇に船ごと拉致される
１９９３年：米朝が第４回高官協議で北朝鮮による核拡散防止条約（ＮＰＴ）脱退留保などを盛り込んだ共同声明を発表
２００２年：北京の韓国大使館領事部に一家５人を含む脱北者９人が駆け込み韓国行きを要求
２０１９年：サッカー韓国代表がＵ―２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）ポーランド大会準決勝でエクアドルを破り初の決勝進出（決勝でウクライナに敗れる）