【「出会って5秒でバトル」25巻】6月11日 発売価格:792円

小学館は、マンガ「出会って5秒でバトル」の25巻を6月11日に発売する。価格は792円。

本作は「マンガワン」と「裏サンデー」で連載されている能力バトルマンガ。累計発行部数は350万部を突破しており、2021年7月から9月にかけてTVアニメも放送された。

25巻では不気味なまなざしのガナシャが表紙に登場。本編では覚悟を新たにしたキャラクターたちが最終プログラムに再集結し、アキラとユーリの関係もついに進展を迎える。

【「出会って5秒でバトル」25巻あらすじ】

ついに始まる、“最後の”プログラム……!

能力の読み合いを制し、

なんとか宿敵・燈夜を打倒したアキラ。

次のプログラムまでの待機部屋で

ユーリと二人きりになったアキラは、

家族を失った悲しみ、大切な存在を失う不安、

今まで抱えていた本音の様々を吐き出す。

その姿を見たユーリはとある行動をとり……!?

そしてその背後では、招かれざる人物が

復活しようとしていた―――

