「CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.3.0」期間限定30％OFF。クリスタ夏のスーパーセールは本日6月11日17時まで
【CLIP STUDIO PAINT夏のセール】
セール期間：～6月11日17時まで
通常価格：5,900円
通常価格：24,900円
セール期間：～6月11日17時まで
セルシスは、セール「CLIP STUDIO PAINT夏のセール」を6月11日17時まで実施している。
本セールではペイントソフト「CLIP STUDIO」の最新バージョンVer.3.0を期間限定30％オフの特別価格で販売している。
対象ソフトはイラスト、アートワーク、デザイン制作ができる「CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.3.0」に加え、マンガ、Webtoon、アニメ制作機能も入った「CLIP STUDIO PAINT EX Ver.3.0」が登場。また、Ver.2.0からVer.3.0への優待バージョンアップもセール価格となっている。□CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.3.0」セールページ
「CLIP STUDIO PAINT夏のセール」対象ソフト（一部）
CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.3.0（無期限版・一括払い）
通常価格：5,900円
セール価格：4,130円（30％オフ）
CLIP STUDIO PAINT EX Ver.3.0（無期限版・一括払い）
通常価格：24,900円
セール価格：17,430円（30％オフ）
／- CLIP STUDIO PAINT（クリスタ） (@clip_celsys) June 5, 2024
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【6/11まで！】
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