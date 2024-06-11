【CLIP STUDIO PAINT夏のセール】
セール期間：～6月11日17時まで

　セルシスは、セール「CLIP STUDIO PAINT夏のセール」を6月11日17時まで実施している。

　本セールではペイントソフト「CLIP STUDIO」の最新バージョンVer.3.0を期間限定30％オフの特別価格で販売している。

　対象ソフトはイラスト、アートワーク、デザイン制作ができる「CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.3.0」に加え、マンガ、Webtoon、アニメ制作機能も入った「CLIP STUDIO PAINT EX Ver.3.0」が登場。また、Ver.2.0からVer.3.0への優待バージョンアップもセール価格となっている。

□CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.3.0」セールページ

「CLIP STUDIO PAINT夏のセール」対象ソフト（一部）

CLIP STUDIO PAINT PRO Ver.3.0（無期限版・一括払い）

通常価格：5,900円
セール価格：4,130円（30％オフ）

CLIP STUDIO PAINT EX Ver.3.0（無期限版・一括払い）

通常価格：24,900円
セール価格：17,430円（30％オフ）



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