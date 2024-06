日比谷花壇オンラインショップにて、ディズニー・アニメーション映画のフラワーアイテムが新登場! 作品の世界をお家でも楽しめちゃう、素敵なラインナップをご紹介します♪今回、展開されるディズニーフラワーアイテムは、東京ディズニーシーにオープンした8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」で話題となっている『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界観を表現。それぞれ作品やキャラクターをイメージした色の花々が散りばめられていて、置いておくだけで空間を華やかに彩ってくれる。

『アナと雪の女王』は、アナとエルサの深い絆や愛情を感じる「フラワーフレームアート」、ガラスの表面にアナとエルサのシルエットが刻まれている「エテルネルフルール」、『レット・イット・ゴー〜ありのままで〜(Let It Go)』のオルゴールが付いた「アーティフィシャルフラワーアレンジメント」の3種類。美しい花と共に、アナとエルサがギュッと抱きしめあっているイラストやアナとエルサのシルエットがデザインされて、見るたびに優しい気持ちになれそう!『塔の上のラプンツェル』は挿入曲の『I See The Light(輝く未来)』のオルゴールが付いた「アーティフィシャルフラワーアレンジメント」、『ピーター・パン』は子供たちがピーター・パンとともにネバーランドへ飛び立つ印象的なシーンをイメージした「フラワーフレームアート」が用意されている。『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界観を表現した新作オリジナルフラワーアイテムは、日比谷花壇オンラインショッピングサイトにて注文受け付け中となっている。大好きなディズニー映画の世界に浸ってみて♪(C)Disney