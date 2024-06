【ライブレポート】TOMORROW X TOGETHERワールドツアー『ACT : PROMISE』北米公演終了！8都市11公演で14万人を動員

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「どんな歌でも一緒に踊って、一緒に歌ってくださる姿を見て本当に幸せだった」(TOMORROW X TOGETHER)

TOMORROW X TOGETHERが、3回目のワールドツアーのアメリカ公演を盛況のうちに終えた。

TOMORROW X TOGETHERは、5月14日(以下現地時間)、タコマを皮切りに、18日もオークランド、21~22日にロサンゼルス、26日にヒューストン、29日にアトランタ、6月1~2日にニューヨーク、5~6日にローズモント、そして8日にワシントンD.C.で『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE>』北米公演を開催し、14万人以上の観客を動員した。

2023年、デビュー後初めて北米スタジアムでの公演を行ったTOMORROW X TOGETHERは、今回のツアーでオークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム(Oakland-Alameda County Coliseum)とヒューストンのミニッツメイド・パーク(Minute Maid Park)、2ヵ所のスタジアムを訪れた。

この2ヵ所はこれまでK-POPコンサートが開かれたことのない公演会場で、TOMORROW X TOGETHERが初めて足を踏み入れた。

TOMORROW X TOGETHERは、今回の公演でK-POP初の記録をもうひとつ打ち立てた。 彼らはK-POP歌手として初めてニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンの2回公演を完売させた。

マディソン・スクエア・ガーデンはスポーツ、エンターテインメント、政治、宗教など幅広い分野のイベントが開かれる由緒ある場所で、今日のスポーツとエンターテインメントの代名詞として位置づけられている。エルヴィス・プレスリー、ローリング・ストーンズ、テイラー・スウィフトなど、当代の有名アーティストたちが経た公演会場としても知られている。

TOMORROW X TOGETHERの情熱的なライブパフォーマンスとユニークな編曲、多様なコンセプトのステージは観客を魅了するのに十分だった。

「Sugar Rush Ride」はオルタナティブポップダンスジャンルの原曲を国楽バージョンに編曲し、北米ファンに深い印象を残し、大きな呼応を得た。

また、「Growing Pain」と「PUMA」を通じて爆発的なロック感性を表わしたかと思えば、セクシーな魅力の「The KILLA(I belong to you)」(SOOBIN、YEONJUN)と青春のエネルギーが感じられる「Quarter Life」(BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI)など相反する雰囲気のユニットステージで見る面白さを加えた。

さらに、北米ツアーでは楽しいメロディとウィットのある応援法で現地ファンから愛される「Cat&Dog(English ver.)」をセットリストに追加し、歴代級の歓声と合唱を引き出した。

この他にも、スティングの「English Man in New York」やクイーンの「We Will Rock You」など現地の人気曲を短く歌唱し、NHL(北米アイスホッケーリーグ)のニューヨーク・レンジャースやNBA(米プロバスケットボール)のシカゴ・ブルズなど公演地域を本拠地とするスポーツチームのジャケットをステージ衣装として着用するセンスを発揮した。

TOMORROW X TOGETHERは「どんな歌でも一緒に踊って、一緒に歌ってくださる姿を見て本当に幸せだった。もう一度、私たちの幸せはMOA(TOMORROW X TOGETHERのファンの名称)だということを感じた。 この幸せを守り、MOAにとって誇らしい歌手になるために、もっと熱心に努力して走っていきたい。 (アメリカに)頻繁に来ることはできないが、1回来るときごとに一生忘れられない思い出を作ることを約束する」と伝えた。

北米ツアーを成功裏に終えたTOMORROW X TOGETHERは7月に日本で3回目のワールドツアーの熱気を続ける。 7月10日の東京ドームを皮切りにデビュー後初の日本4大ドームツアー)を行う。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/