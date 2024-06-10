鄂州花湖空港、国際貨物郵便取扱量が10万トン超す 中国湖北省
鄂州花湖国際空港の駐機場。(5月25日撮影、鄂州＝新華社記者/肖芸九）
【新華社鄂州6月10日】中国湖北省鄂州（がくしゅう）市にある国内初の貨物専用ハブ空港、鄂州花湖国際空港は2023年4月に開始した国際線貨物・郵便の取扱量が8日時点で10万トンを超えた。
現在は国内50路線、国際18路線が就航し、75万平方メートルの中継センターと総延長52キロのスマート仕分けラインも完成。貨物輸送網はアジアをカバーし、欧米へ広がっている。
鄂州花湖国際空港の駐機場。(5月25日撮影、鄂州＝新華社記者/肖芸九）
2日、鄂州花湖国際空港の駐機場。（鄂州＝新華社記者/肖芸九）
2日、鄂州花湖国際空港の駐機場。（鄂州＝新華社記者/肖芸九）
2日、鄂州花湖国際空港の駐機場。（鄂州＝新華社記者/肖芸九）
2日、鄂州花湖国際空港の駐機場。（鄂州＝新華社記者/肖芸九）
2日、鄂州花湖国際空港の駐機場で貨物を積み込む航空機。（鄂州＝新華社記者/肖芸九）
鄂州花湖国際空港の駐機場で、航空機に貨物を積み込む作業員。(5月25日撮影、鄂州＝新華社記者/肖芸九）
2日、鄂州花湖国際空港の駐機場に入る貨物機。（鄂州＝新華社記者/肖芸九）
鄂州花湖国際空港の中継センターで、貨物を仕分けする作業員。(5月25日撮影、鄂州＝新華社記者/肖芸九）