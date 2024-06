ハロー!プロジェクト所属のアイドルグループ・つばきファクトリーが10日、東京・日本武道館で『つばきファクトリーコンサートツアー2024春「C'mon Everybody!」新沼希空卒業スッペシャル〜Ready Go!Now!〜』を開催した。本公演をもってグループおよびハロー!プロジェクトから卒業する2代目リーダー・新沼希空の門出を祝うべく、元メンバーの山岸理子、小片リサ、岸本ゆめの、浅倉樹々がゲスト出演した。

同グループは、5月3日の神奈川・ハーモニーホール座間 大ホール公演を皮切りに、全4ヶ所7公演の『つばきファクトリー コンサートツアー 2024 春「C'mon Everybody !」』を行い、ツアーファイナルである本公演へと歩を進めた。コンサートは1stアルバム『first bloom』収録の「ハッピークラッカー」で開幕し、序盤では新沼と各メンバーたちによるメドレーなど、この日限りのセットリストや演出で魅了しつつ、グループの歴史をしっかりと感じさせるセットリストを展開していった。後半では、23年11月に同グループを卒業した初代リーダー・山岸理子のほか、小片リサ、岸本ゆめの、浅倉樹々がゲスト出演。結成当時のメンバーが集結し、インディーズ時代の楽曲「気高く咲き誇れ!」を披露した後、現メンバーも加わった総勢16人でメジャーデビュー曲「初恋サンライズ」を届けた。パフォーマンス後、OGの山岸、小片、岸本、浅倉がそれぞれあいさつし、声をそろえて「希空ちゃん卒業おめでとう!」と門出を祝福。新沼は「ありがとうございます。本当にこのような機会を作っていただけてうれしいなと思いました」と照れを隠すように感謝した。セットリストを自ら考案した新沼は、「『初恋サプライズ』をやることはきっとみなさん予想していらっしゃったかなと思うんです」とし、「でもね…『気高く咲き誇れ!』もやらせていただきました!」と期待を上回るサプライズを実現できたことに笑顔。続けて「6人でやることは決まっていたんですが、楽曲を選ぶにあたってすごく迷ってしまって」と回顧。「なにをやったらいいのかわからなくなっちゃった」と悩んだ結果、「トークアプリで6人だけのグループを作ってみんなで決めました(笑)」と明かした。岸本はパフォーマンスした2曲について「すごく久々」と懐かしみながら「(ステージ上のスクリーンで)ミュージックビデオも流れてて恥ずかしかった」と照れ。「あの頃はミュージックビデオの衣装もほかのグループが着ているもので、自分たちの衣装はまだなかった」と振り返り、「きょうはOGの分まで衣装を用意していただけた」と、現メンバーと“おそろい”の衣装を喜んだ。その後岸本は「言いたいことはたくさんあるけど、私たちで時間を使いすぎるのは申し訳ない」とマイクを返すが、新沼は「お知らせとかもないですか?」と問いかけ、OGたちが「あるけど!」とツッコミを入れるという仲睦まじいやりとりで会場の笑いを誘った。新沼は「この時間がずっと続いてほしいと思う」と惜しみながら、「きょうは本当に理子ちゃん、まるちゃん(小片)、ゆめちゃん、樹々ちゃん、来てくれてありがとうございました!」と見送った。■『つばきファクトリーコンサートツアー2024春「C'mon Everybody!」新沼希空卒業スッペシャル〜Ready Go!Now!〜』セットリスト01. ハッピークラッカー02. 愛は今、愛を求めてる03. 春恋歌04. 最上級Story05.新沼希空卒業スッペシャルメドレーStay free & Stay tuned乙女 パスタに感動(タンポポ)/新沼、小野田イメージカラー(℃-ute)/新沼、小野スキップ・スキップ・スキップ/新沼、河西、八木、福田、豫風FIRST KISS(あぁ!)/新沼、秋山EZPZ!!/新沼、石井、村田、土居BE HAPPY 恋のやじろべえ(タンポポ)/新沼、谷本Stay free & Stay tuned06. アドレナリン・ダメ07. うるわしのカメリア/石井、村田、土居08. ふわり、恋時計/河西、八木、福田、豫風09. ハナモヨウ/新沼、谷本、小野、小野田、秋山10. ベイビースパイダー11. 雨宿りのエピローグ12. 弱さじゃないよ、恋は13. 七分咲きのつづき14. I Need You〜夜空の観覧車〜15. 気高く咲き誇れ!/新沼、谷本+山岸、小片、岸本、浅倉16. 初恋サンライズ/つばきファクトリー+山岸、小片、岸本、浅倉17. 青春エクサバイト18. 涙のヒロイン降板劇19. アタシリズム20. Power Flower 〜今こそ一丸となれ〜21. 今夜だけ浮かれたかった22. 妄想だけならフリーダム23. My Darling 〜Do you love me?〜24. 私がオバさんになっても(森高千里)/新沼25. 足りないもの埋めてゆく旅26. 帰ろうレッツゴー!