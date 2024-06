ハロー!プロジェクト所属のアイドルグループ・つばきファクトリーが10日、東京・日本武道館で『つばきファクトリーコンサートツアー2024春「C'mon Everybody!」新沼希空卒業スッペシャル〜Ready Go!Now!〜』を開催し、2代目リーダーの新沼希空が同公演をもってグループおよびハロー!プロジェクトから卒業した。同グループは、5月3日の神奈川・ハーモニーホール座間 大ホール公演を皮切りに、全4ヶ所7公演の『つばきファクトリー コンサートツアー 2024 春「C'mon Everybody !」』を行い、ツアーファイナルである本公演へと歩を進めた。

コンサートは1stアルバム『first bloom』収録の「ハッピークラッカー」で開幕。「愛は今、愛を求めてる」「春恋歌」「 最上級Story」で畳みかけた後、「Stay free & Stay tuned」を合図に、新沼と各メンバーたちによるメドレーが展開された。“さにこ”の愛称で知られる2016年8月加入組の小野田紗栞、小野瑞歩、秋山眞緒とは、タンポポの「乙女 パスタに感動」、℃-uteの「イメージカラー」、あぁ!の「FIRST KISS」をそれぞれデュエット形式で披露し、“リトルキャメリアン”こと2021年7月加入組の河西結心、八木栞、福田真琳、豫風瑠乃とは「スキップ・スキップ・スキップ」をパフォーマンス。そして、今年2月に加入した石井泉羽、村田結生、土居楓奏と「EZPZ!!」を歌唱し、2015年のグループ結成時から歩みをともにしてきた谷本安美とタンポポの「BE HAPPY 恋のやじろべえ」でコラボレートした。後半では現メンバー全員が新沼に「卒業おめでとう!」とメッセージを送り、「I Need You〜夜空の観覧車〜」を熱唱。そして23年11月に同グループを卒業した初代リーダー・山岸理子のほか、小片リサ、岸本ゆめの、浅倉樹々がゲスト出演し、2015年の結成メンバーが集結した。インディーズ時代の楽曲「気高く咲き誇れ!」を当時のメンバーで披露した後、現メンバーも加わった総勢16人で、メジャーデビュー曲「初恋サンライズ」を届けた。その後、新沼にとって最後の参加作品となる12thシングル(8月28日発売)の収録曲「青春エクサバイト」もパワフルにパフォーマンスしつつ、本編ラストの「My Darling 〜Do you love me?〜」ではメンバーと目を合わせながら、晴れやかな笑顔を浮かべた。アンコールでライトブルーを基調としたドレスをまとい、1人でステージに登場した新沼は、森高千里の「私がオバさんになっても」のカバーを歌唱。そして卒業への思いを込めてしたためた手紙を読み上げた。はじめに「幼い頃に歌番組で松浦亜弥さん、藤本美貴さんを見てから、ハロー!プロジェクトが大好きになりました」とハロー!プロジェクトに憧れたきっかけを語り、「ただ好きというだけで、モーニング娘。さんのオーディションを受けたこと…今考えても当時の勇気には驚かされます」と笑いながら、「自分が“未来少女”だと思ったから応募しました。そんなことを言ったのも懐かしいです」と言い、会場を沸かせた。これまでの歩みについて「気づけばハロー!プロジェクトに加入して11年目」と振り返りながら、「理子、リサ、ゆめの、樹々、安美、そして私の6人でスタートしたつばきファクトリー。今では12人のグループになりました」と声をつまらせ、「家族のようなメンバーと皆様に囲まれ、今日このようなステキな日を迎えることができました」と涙ながらに笑顔を見せた。今年2月に加入した石井、村田、土居には「見ているだけで可愛くて、初心を思い出させてくれたり、気を引き締めなきゃという気持ちになりました。これから大変なこといっぱいあると思うけど、先輩を信じて付いて行ってね!」とエールを送った。“リトルキャメリアン”4人には「結心は妹みたいだし、栞といると落ち着くし、真琳はかっこいいし、瑠乃の無邪気さに教われてました。可能性は無限大。これからどんな成長していくのか楽しみにしているよ!」と期待した。“さにこ”の3人には「瑞歩ちゃんの笑顔、紗栞のアネゴ肌なところ、まおぴんの優しいところにたくさん助けられました。メジャーデビューできたのも3人が加入してくれたからだよ。ありがとう。これから精神的な面でもグループを引っ張っていってほしいです」と呼びかけた。そして「初めから一緒だった安美ちゃん」と切り出し、「インディーズ時代に一緒にすごした時間は、ずっと忘れないよ。こうしてがんばって来られたことを誇りに思います」と感謝。これから新リーダーとしてグループを背負う谷本に、「安美ちゃんはこのまま、いつもの安美ちゃんでいてね」と優しく語りかけ、「周りにみんないるから大丈夫。応援しています!」と思いを託した。最後にファンに向けて「幸せな時間を作ってくださり本当にありがとうございました。一生の思い出です。みんな大好きだよ!」と精いっぱいの感謝を伝える。新沼はグループの卒業とともに芸能活動からも引退するが、「明日からは新しい物語が始まります。私の名前は希望の空と書いて『希空』です。希望しかないです」と目を輝かせ、「今まで通り自分らしさを忘れず気高く咲き誇ります!」と言葉に力を込めた。新沼の卒業に伴い、新リーダーには谷本、サブリーダーには小野が就任した。■『つばきファクトリーコンサートツアー2024春「C'mon Everybody!」新沼希空卒業スッペシャル〜Ready Go!Now!〜』セットリスト01. ハッピークラッカー02. 愛は今、愛を求めてる03. 春恋歌04. 最上級Story05.新沼希空卒業スッペシャルメドレーStay free & Stay tuned乙女 パスタに感動(タンポポ)/新沼、小野田イメージカラー(℃-ute)/新沼、小野スキップ・スキップ・スキップ/新沼、河西、八木、福田、豫風FIRST KISS(あぁ!)/新沼、秋山EZPZ!!/新沼、石井、村田、土居BE HAPPY 恋のやじろべえ(タンポポ)/新沼、谷本Stay free & Stay tuned06. アドレナリン・ダメ07. うるわしのカメリア/石井、村田、土居08. ふわり、恋時計/河西、八木、福田、豫風09. ハナモヨウ/新沼、谷本、小野、小野田、秋山10. ベイビースパイダー11. 雨宿りのエピローグ12. 弱さじゃないよ、恋は13. 七分咲きのつづき14. I Need You〜夜空の観覧車〜15. 気高く咲き誇れ!/新沼、谷本+山岸、小片、岸本、浅倉16. 初恋サンライズ/つばきファクトリー+山岸、小片、岸本、浅倉17. 青春エクサバイト18. 涙のヒロイン降板劇19. アタシリズム20. Power Flower 〜今こそ一丸となれ〜21. 今夜だけ浮かれたかった22. 妄想だけならフリーダム23. My Darling 〜Do you love me?〜24. 私がオバさんになっても(森高千里)/新沼25. 足りないもの埋めてゆく旅26. 帰ろうレッツゴー!