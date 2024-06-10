¼»ÅÊ¤Î²ô¡ª¡©¸µÝ¯ºä46¡¦¿û°æÍ§¹á¤ÈÃÓÃ«¼ÂÍª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼2¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¸áÁ°11»þ3Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¡£·ÝÇ½³¦¥¤¥Á¤Î¡È¥Æ¥ìÅì¥Õ¥ê¡¼¥¯¡É°Ë½¸±¡¸÷¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤·¤¿¿Íµ¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô¤¬¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¤ò¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¿·´¶³Ð¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£6·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ¯¸À¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¸µÝ¯ºä46¡¦¿û°æÍ§¹á¤ÈÃÓÃ«¼ÂÍª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼2¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ
ÊüÁ÷30Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍËÌë8»þ54Ê¬ÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤«¤é¡¢¿·MC¤Î¸µÝ¯ºä46¡¦¿û°æÍ§¹á¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¤Ï¡¢°Ë½¸±¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¹ß¤ê¤¿ÈÖÁÈ¡×¤È¡£¤«¤Ä¤Æ½ÐÄ¥´ÕÄê¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Æ¤Î²°³°¤Ç¤Î¼ýÏ¿»þ¡¢¤ªÊõ¤Ë¼«Ê¬¤Î´À¤¬Èô¤ó¤Ç±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Âç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤¬¤éµã¤¯µã¤¯¹ßÈÄ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤È´ÕÄê³Û¤ËÍîº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î°ÍÍê¿Í¤Î¤¬¤Ã¤«¤ê´¶¤ä¡¢¿û°æ¤¬´ÕÄê³Û5,000Ëü±ß¤Î³¨¤«¤é´¶¤¸¤¿¥Ñ¥ï¡¼¡¢°Ë½¸±¡¤¬¸«¤¿¥¹¥¿¡¼¡È¿·¾±¹ä»Ö¡ÉÅÁÀâ¤Ê¤ÉÈÖÁÈ¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈÎòÂåºÇ¹â³Û¤Î¤ªÊõ¤âÈ¯É½¡ª ¹¾¸Í»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡Ö³Á±¦±ÒÌçÍÍ¼°¤ÎÔä¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È´ÕÄê³Û5²¯±ß¡ª ¡Ö¥Æ¥ìÅì¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë5²¯±ß¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×(°Ë½¸±¡)¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¤¢¤ëÊª¤Ç°ìÈÖ¹â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×(º´µ×´Ö)¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¿û°æ¤È¡¢ÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤ÎÃÓÃ«¼ÂÍª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤â¡£
¡Ú¶¦ÄÌÅÀ¡¡Û³ØÀ¸»þÂå¤ËÝ°ºä46¤Î°ì´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¸³
¿û°æ¤é°ì´üÀ¸¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿Ý°ºä46¡Ê¸½¡¦Ý¯ºä46¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Âç³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¡¢ÃÓÃ«¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¿û°æ¡ÖºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Çµï¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÃÓÃ«¡Ö»°¼¡¿³ºº¤Þ¤Ç¡×
¿û°æ¡ÖÇ¯Îð½ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
°ÊÁ°¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤Ï»ä¤Î¸µ¥«¥Î¡×¤Ç¿û°æ¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÃÓÃ«¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÃæÂ¼¤«¤é¡ÖÁÐ»Ò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢¿û°æ¤«¤é¤â¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡£¤½¤ó¤ÊÃÓÃ«¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
ÃÓÃ«¡Ö¤¤¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÜÎ©¤Ä»ö¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
°ìÆ±Çú¾Ð
º´µ×´Ö¡Ö¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤Ç¼õ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡© ÇµÌÚºä46¤ÎËåÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ÇµÌÚºä¤ò¸«¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¿û°æ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃÓÃ«¡Ö°ì´üÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
°ìÆ±Çú¾Ð
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊçÁí¿ô22,509¿Í¤ÎÃæ¤«¤é»°¼¡¿³ºº¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿ÃÓÃ«¥¢¥Ê¤Ï¡Ä
ÃÓÃ«¡Ö°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤¿¤é»ä¤Ï¡Ä°ì´üÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×
º´µ×´Ö¡Ö¿û°æ¤µ¤ó¤È¤«Ê¿¼ê¡ÊÍ§ÍüÆà¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤È°ì½ï¤Ë¡©¡×
ÃÓÃ«¡ÖÀË¤·¤¤¤£¤£¡ª¡×
º´µ×´Ö¡ÖµÕ¤Ë»°¼¡¿³ºº¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤ÆºÇ½ª¿³ºº¼êÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÍî¤Á¤Æ¤â¼¡¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤Ï¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¿û°æ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃÓÃ«¡Ö»ä¡¢¼»ÅÊ¿¼¤¤¤ó¤Ç¡£1²ó¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¤¥ä¡×
¼«Ê¬¤è¤ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î X ¤ò¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÓÃ«¥¢¥Ê¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÝ°ºä46¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¹Ô¤Ã¤¿»þ¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
ÃÓÃ«¡Ö¥Û¥ó¥È²ù¤·¤¯¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥ß¥å¡¼¥È¡ª¡×
¤½¤ó¤ÊÃÓÃ«¤Ë¡ÖåºÎï¤¹¤®¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿û°æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶¦ÄÌÅÀ¢¡Û¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Çµå¾ì¤Î¡È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
Âç³Ø»þÂå¡¢ÃÓÃ«¤Ï¡È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿û°æ¤â3¥õ·î¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃÓÃ«¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤½¤Î»þ¡×
º´µ×´Ö¡Ö¤¸¤ã¤¢ÃÓÃ«¤µ¤ó¤Ï¼»ÅÊ¤Î²ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¿û°æ¤µ¤ó¤¬3¥õ·î¤Î´Ö¤ËÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¡Ø¥¹¥´¤¤Çä¤ê»Ò¤¬¤¤¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î»þ¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
ÃÓÃ«¡Ö¤¢¤½¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¥¹¥´¤¤²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¤¹¤°¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÀäÂÐºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ìÆ±Çú¾Ð
¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤è¤ê¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤µ¤ì¡¢¾å°Ì¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¤È¡È¥Ó¡¼¥ë¡É¤ÏÃ´Åö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤¥Ð¥¤¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ¾¿Í¤Ë°ìÀÚ¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤Î¥¹¥´¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦ÃÓÃ«¤Ï¡¢¡Ö¡Ê»ä¤Ï¡Ë¤É¤Ã¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·²ó¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ë½¸±¡&º´µ×´Ö¤¬ÂçÀä»¿¡ªÁð磲¹ä¤Î°µ´¬¤Î¼ÇµïÎÏ¤ä¡¢º´µ×´Ö¤¬¸ì¤ë¡È½ÐÌò¡É¤È¡È±é½Ð²È¡É¤ÎÀ³¤ßÊ¬¤±¤Ê¤É¡¢ÇÛ¿®¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ø³«Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¸µÝ¯ºä46¡¦¿û°æÍ§¹á¤ÈÃÓÃ«¼ÂÍª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼2¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢ÏÃ
ÊüÁ÷30Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍËÌë8»þ54Ê¬ÊüÁ÷Ãæ¡Ë¤«¤é¡¢¿·MC¤Î¸µÝ¯ºä46¡¦¿û°æÍ§¹á¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¤Ï¡¢°Ë½¸±¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¹ß¤ê¤¿ÈÖÁÈ¡×¤È¡£¤«¤Ä¤Æ½ÐÄ¥´ÕÄê¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Æ¤Î²°³°¤Ç¤Î¼ýÏ¿»þ¡¢¤ªÊõ¤Ë¼«Ê¬¤Î´À¤¬Èô¤ó¤Ç±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Âç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤¬¤éµã¤¯µã¤¯¹ßÈÄ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤È´ÕÄê³Û¤ËÍîº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î°ÍÍê¿Í¤Î¤¬¤Ã¤«¤ê´¶¤ä¡¢¿û°æ¤¬´ÕÄê³Û5,000Ëü±ß¤Î³¨¤«¤é´¶¤¸¤¿¥Ñ¥ï¡¼¡¢°Ë½¸±¡¤¬¸«¤¿¥¹¥¿¡¼¡È¿·¾±¹ä»Ö¡ÉÅÁÀâ¤Ê¤ÉÈÖÁÈ¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈÎòÂåºÇ¹â³Û¤Î¤ªÊõ¤âÈ¯É½¡ª ¹¾¸Í»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡Ö³Á±¦±ÒÌçÍÍ¼°¤ÎÔä¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È´ÕÄê³Û5²¯±ß¡ª ¡Ö¥Æ¥ìÅì¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë5²¯±ß¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×(°Ë½¸±¡)¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¤¢¤ëÊª¤Ç°ìÈÖ¹â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×(º´µ×´Ö)¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¿û°æÍ§¹á¤ÈÃÓÃ«¼ÂÍª¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¿û°æ¤È¡¢ÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤ÎÃÓÃ«¼ÂÍª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤â¡£
¡Ú¶¦ÄÌÅÀ¡¡Û³ØÀ¸»þÂå¤ËÝ°ºä46¤Î°ì´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¸³
¿û°æ¤é°ì´üÀ¸¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿Ý°ºä46¡Ê¸½¡¦Ý¯ºä46¡Ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Âç³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¡¢ÃÓÃ«¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¿û°æ¡ÖºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Çµï¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÃÓÃ«¡Ö»°¼¡¿³ºº¤Þ¤Ç¡×
¿û°æ¡ÖÇ¯Îð½ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
°ÊÁ°¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤Ï»ä¤Î¸µ¥«¥Î¡×¤Ç¿û°æ¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÃÓÃ«¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÃæÂ¼¤«¤é¡ÖÁÐ»Ò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢¿û°æ¤«¤é¤â¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡£¤½¤ó¤ÊÃÓÃ«¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
ÃÓÃ«¡Ö¤¤¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÜÎ©¤Ä»ö¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
°ìÆ±Çú¾Ð
º´µ×´Ö¡Ö¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤Ç¼õ¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡© ÇµÌÚºä46¤ÎËåÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ÇµÌÚºä¤ò¸«¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¿û°æ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃÓÃ«¡Ö°ì´üÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
°ìÆ±Çú¾Ð
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊçÁí¿ô22,509¿Í¤ÎÃæ¤«¤é»°¼¡¿³ºº¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿ÃÓÃ«¥¢¥Ê¤Ï¡Ä
ÃÓÃ«¡Ö°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤¿¤é»ä¤Ï¡Ä°ì´üÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×
º´µ×´Ö¡Ö¿û°æ¤µ¤ó¤È¤«Ê¿¼ê¡ÊÍ§ÍüÆà¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤È°ì½ï¤Ë¡©¡×
ÃÓÃ«¡ÖÀË¤·¤¤¤£¤£¡ª¡×
º´µ×´Ö¡ÖµÕ¤Ë»°¼¡¿³ºº¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤ÆºÇ½ª¿³ºº¼êÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÍî¤Á¤Æ¤â¼¡¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤Ï¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¿û°æ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃÓÃ«¡Ö»ä¡¢¼»ÅÊ¿¼¤¤¤ó¤Ç¡£1²ó¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¤¥ä¡×
¼«Ê¬¤è¤ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î X ¤ò¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÓÃ«¥¢¥Ê¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÝ°ºä46¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¹Ô¤Ã¤¿»þ¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
ÃÓÃ«¡Ö¥Û¥ó¥È²ù¤·¤¯¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥ß¥å¡¼¥È¡ª¡×
¤½¤ó¤ÊÃÓÃ«¤Ë¡ÖåºÎï¤¹¤®¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿û°æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶¦ÄÌÅÀ¢¡Û¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Çµå¾ì¤Î¡È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
Âç³Ø»þÂå¡¢ÃÓÃ«¤Ï¡È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¡É¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿û°æ¤â3¥õ·î¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃÓÃ«¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤½¤Î»þ¡×
º´µ×´Ö¡Ö¤¸¤ã¤¢ÃÓÃ«¤µ¤ó¤Ï¼»ÅÊ¤Î²ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¿û°æ¤µ¤ó¤¬3¥õ·î¤Î´Ö¤ËÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¡Ø¥¹¥´¤¤Çä¤ê»Ò¤¬¤¤¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î»þ¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
ÃÓÃ«¡Ö¤¢¤½¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¥¹¥´¤¤²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¤¹¤°¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÀäÂÐºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ìÆ±Çú¾Ð
¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤è¤ê¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤µ¤ì¡¢¾å°Ì¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¤È¡È¥Ó¡¼¥ë¡É¤ÏÃ´Åö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤¥Ð¥¤¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ¾¿Í¤Ë°ìÀÚ¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤Î¥¹¥´¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦ÃÓÃ«¤Ï¡¢¡Ö¡Ê»ä¤Ï¡Ë¤É¤Ã¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·²ó¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ë½¸±¡&º´µ×´Ö¤¬ÂçÀä»¿¡ªÁð磲¹ä¤Î°µ´¬¤Î¼ÇµïÎÏ¤ä¡¢º´µ×´Ö¤¬¸ì¤ë¡È½ÐÌò¡É¤È¡È±é½Ð²È¡É¤ÎÀ³¤ßÊ¬¤±¤Ê¤É¡¢ÇÛ¿®¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ø³«Ãæ¡ª