「山田涼介」のプロフィールは?

7月期の夏ドラマとして放送される『ビリオン×スクール』(フジテレビ系)で、主演を務める山田涼介さん。最近では、写真集『Luminous』(集英社)も大ヒットを記録するなど、トップアイドルとして変わらぬ人気を維持しています。この記事では、『ビリオン×スクール』の放送を記念して、これまでの活動などを振り返りながら山田さんの魅力に迫りたいと思います。まず、山田さんのプロフィールを簡単に振り返りましょう。

ラブストーリーからコメディーまで、さまざまな作品に出演

“カメレオン俳優”として新たな境地に挑戦

パフォーマンスにも色気が……魅力あふれるスーパーアイドル

YouTuberとしても活躍! ゲーム好きからも一目置かれる存在に

これまでにない、自由すぎるスーパーアイドルの山田涼介

旧ジャニーズ事務所(現STARTO ENTERTAINMENT)でジャニーズJr.(現ジュニア)として活躍し、2007年に「Hey! Say! JUMP」のメンバーとしてCDデビュー。並行してユニット「NYC」でもヒット曲を発表し、さらに俳優として『左目探偵EYE』『金田一少年の事件簿』(ともに日本テレビ系)で主演を務めるなど大活躍します。メジャーデビュー直後から一気に大ブレークし、現在まで人気を博している山田さん。俳優としては、映画での活躍も目立ち、2015年公開の『暗殺教室』でスクリーンデビューすると、「第39回日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞します。その後も、『鋼の錬金術師』シリーズが大ヒットし、『燃えよ剣』『サイレントラブ』などに出演し続けます。さまざまな作品に出演している印象ですが、ドラマではさらに幅広いジャンルに挑戦。『カインとアベル』(フジテレビ系)では、月9初主演を担当し、桐谷健太さんとともに“運命的な兄弟”を中心とした複雑なストーリーに挑みました。ヒューマンラブストーリーとなるこの作品で山田さんは繊細な演技を披露。俳優としての高い素質を見せつけました。かと思えば、主演を務めた『もみ消して冬』(日本テレビ系)は、分かりやすいホームコメディー作品となり、軽快な山田さんの演技が好評に。『セミオトコ』(テレビ朝日系)はもっと変わった作品で、セミから人間へと変身した青年・セミオの一生を演じました。セミとして寿命が短く、7日間だけ人間としての奇跡を感じながら生きるセミオ。切なくも希望に満ちあふれたセミオを山田さんは丁寧に作り上げ、コメディードラマでありながら泣ける感動作に仕上げました。その他にも、サスペンス作品の『親愛なる僕へ殺意をこめて』(フジテレビ系)、ド直球のラブストーリーである『王様に捧ぐ薬指』(TBS系)など、出演作のたびにジャンルの違う作品でメインキャストを務めています。端正なルックスを持ち味にどんな役でも演じることができ、表現力が高いことで個性的な脚本のドラマでも問題なし。まさに、“カメレオン俳優”として、あらゆる作品でも対応してしまう能力を持っています。今回の『ビリオン×スクール』では初の教師役となり、こちらも新たな姿を見られる可能性が大。山田さん演じる加賀美零は、日本一の財閥系企業のトップで「億万長者=ビリオネア」ながら、ある目的を持って身分を隠した学校の教師役。庶民の感覚が分からない加賀美が、問題のある生徒たちと交流することで化学反応を起こす、学園コメディー作品となります。演出は、『おっさんずラブ』シリーズ(テレビ朝日系)などで人気の瑠東東一郎さんが担当。これまでにない山田さんを見ることができるドラマになりそうです。さて、俳優として評価が高い山田さんですが、「Hey! Say! JUMP」を通じたアイドル活動も好調です。ここ最近では俳優としての活動の方が目立ちますが、グループでもCDのリリースやライブなどで活躍。伸びやかで美しい歌声を持ち、ダンスパフォーマンスのレベルも高くまさにスーパーアイドルといえる存在です。忙しい中でもライブのたびに違う表情を見せてくれ、ファンを常に魅了し続けています。特に近年ではダンスで色気を感じさせてくれる場面も多くなり、新たな魅力を感じているファンも多いのではないでしょうか?そんな山田さんですが、2021年4月から二宮和也さんが開設したYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』(旧『ジャにのちゃんねる』)のメンバーとして参加しています。動画の中では、グループ活動とは違う一面を見せ、出演者の3人とのコンビネーションも抜群。テレビのバラエティ番組や「Hey! Say! JUMP」で見せない素のコメントが面白く、『よにのちゃんねる』の躍進に貢献しています。また、自身で運営するYouTubeのゲームチャンネル『LEOの遊び場』も好評です。2021年9月に開設してから定期的にゲーム実況動画を中心に配信し、マニアックな知識や実力はプロ級の腕前。芸能人が開設しているゲームチャンネルは多いですが、山田さんの『LEOの遊び場』が、最もゲーム好きから評価を受けているといっても過言ではありません。特に世界的人気ゲーム『Apex Legends』で、コアなファンからも支持されることに。このゲームでは、最高ランクとなる「プレデター」に到達したことがニュースとなっています。ゲーム配信を継続していることで新たなファン層の獲得もしているようです。さて、ここまで山田さんの仕事をざっと振り返りましたが、活動は幅広く男性アイドルとして新たな道を突き進んでいます。アイドル、俳優だけでなくゲーマーとしても評価を得て、誰も到達しなかったスーパーアイドルに進化する山田さん。所属していたジャニーズ事務所は「STARTO ENTERTAINMENT」となり、いろいろな変化が起きています。今後、山田さんがどんな活動をしていくのか、常に高みを目指すアイドルの姿に注目していきましょう。この記事の筆者:ゆるま 小林長年にわたってテレビ局でバラエティ番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)