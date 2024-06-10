Á°¸þ¤¤Ç¶¯µ¤¤ÊÊì¤¬»à¤Ì¤Î¡© Í½¸å¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤ÆÉÂ¤Î¶²¤µ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡¿20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£
¡¡ÆÍÁ³¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ä´Ç¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡© ¡¡Êì¿Æ¤ÎÍ¾Ì¿¤¬¤ï¤º¤«¤ÈÃÎ¤ê¡¢ºÇ´ü¤Î»þ´Ö¤ò²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¼«Âð²ð¸î¤òÁª¤ó¤À20Âå¤Îºî¼Ô¡¦¥¥¯¥Á¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¼«Âð²ð¸î¤Î¸½¼Â¤ä¡¢¡È¿Æ¤È¤Î»àÊÌ¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤ÇÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡ÀÅ¤«¤Ê°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î²ð¸îÂÎ¸³µ¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù¡£²ð¸î¤ä´Ç¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¼ÂÏ¿Êª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù¡Ê¥¥¯¥Á/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿