SUPER EIGHTが、7月31日に発売する14枚目の最新アルバム『SUPER EIGHT』の新ビジュアルを解禁した。

真っ赤なユニフォームと揃いのピンバッジを身に纏った今作の写真は、アルバムのコンセプトでもあるSUPER HEROを拡大解釈し、「1000年後の未来から来たSUPER HERO」をテーマに撮影。一層進化した“SUPER EIGHT”の姿を表現している。

また、20周年の感謝を込めて制作され、EIGHTからEIGHTERへ贈るSUPERなオリジナルグッズを詰め込んだ通販限定「EIGHT」盤の予約受付もこのタイミングで開始された。改名コンセプトビジュアル撮影時、アルバムビジュアル撮影時に別途撮り下ろした特別なビジュアルを詰め込んだ写真集「SUPER ∞」に加え、今回公開されたビジュアルでも肝となっているピンバッジのレプリカも封入。さらに5人が揃ったアクリルスタンドも同封される。

『SUPER EIGHT』

発売日 ： 2024年7月31日（水）
予約・詳細：https://SUPEREIGHT.lnk.to/SUPER_EIGHT

・初回限定「SUPER」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,800 / LCCA-6136〜6137 (Blu-ray) / LCCA-6138〜6139 (DVD)

・初回限定「HERO」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,600 / LCCA-6140〜6141 (Blu-ray) / LCCA-6142〜6143 (DVD)

・通常盤：CD
税込価格￥3,300 / LCCA-6144

・通販限定「EIGHT」盤
CD+GOODS 税込価格 ￥8,800 / LCNC-0074

収録内容
【初回限定「SUPER」盤】
仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード

▼CD収録曲
詳細後日発表

▼Blu-ray / DVD収録内容
・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」
・「メンバーpresents.20周年特別企画映像A」
〜詳細後日発表〜

【初回限定「HERO」盤】
仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P

▼CD収録曲
詳細後日発表

▼Blu-ray / DVD収録内容
・「メンバーpresents. 20周年特別企画映像B」
…And more
詳細後日発表

【通常盤】
仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P

▼CD収録曲
詳細後日発表

【通販限定「EIGHT」盤】(通販盤の予約受付は6月からになります。)
仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ同梱

▼CD収録曲
詳細後日発表