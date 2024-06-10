SUPER EIGHT、新ビジュアル解禁。テーマは“1000年後の未来から来たSUPER HERO”
SUPER EIGHTが、7月31日に発売する14枚目の最新アルバム『SUPER EIGHT』の新ビジュアルを解禁した。
真っ赤なユニフォームと揃いのピンバッジを身に纏った今作の写真は、アルバムのコンセプトでもあるSUPER HEROを拡大解釈し、「1000年後の未来から来たSUPER HERO」をテーマに撮影。一層進化した“SUPER EIGHT”の姿を表現している。
『SUPER EIGHT』
予約・詳細：https://SUPEREIGHT.lnk.to/SUPER_EIGHT
・初回限定「SUPER」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,800 / LCCA-6136〜6137 (Blu-ray) / LCCA-6138〜6139 (DVD)
・初回限定「HERO」盤
CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,600 / LCCA-6140〜6141 (Blu-ray) / LCCA-6142〜6143 (DVD)
・通常盤：CD
税込価格￥3,300 / LCCA-6144
・通販限定「EIGHT」盤
CD+GOODS 税込価格 ￥8,800 / LCNC-0074
収録内容
【初回限定「SUPER」盤】
仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード
▼CD収録曲
詳細後日発表
▼Blu-ray / DVD収録内容
・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」
・「メンバーpresents.20周年特別企画映像A」
〜詳細後日発表〜
【初回限定「HERO」盤】
仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P
▼CD収録曲
詳細後日発表
▼Blu-ray / DVD収録内容
・「メンバーpresents. 20周年特別企画映像B」
…And more
詳細後日発表
【通常盤】
仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P
▼CD収録曲
詳細後日発表
【通販限定「EIGHT」盤】(通販盤の予約受付は6月からになります。)
仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ同梱
▼CD収録曲
詳細後日発表