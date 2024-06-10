踊ってばかりの国、3年ぶりフルアルバムリリース決定
踊ってばかりの国が、約3年振りとなる9枚目のフルアルバム『On the shore』を7月24日にリリースすることを発表した。
すでにライブで演奏されている「兄弟」「H2O」などを含む全10曲入りの作品となる。合わせて野田祐一郎撮影による新しいアーティスト写真も公開された。
また、昨年の日比谷野音公演をフル尺で収めた映像作品『冬の光 2023 at日比谷野外大音楽堂』（Blu-ray+写真集）も同日リリースとなる。同作は石毛倫太郎撮影の60Pの写真集付き数量限定版となる。
＜リリース情報＞
踊ってばかりの国
『On the shore』
2024年7月24日リリース
価格：\3300（税抜価格\3,000）
Label：FIVELATER
=収録曲=
1. Universe
2. 兄弟
3. H2O
4. Au te amour
5. サテン
6. On the shore
7. ビー玉
8. 燈
9. ムカデは死んでも毒を吐く(DADGAD Ver)
10. ZION
「冬の光2023 at 日比谷野外大音楽堂」
2024年7月24日リリース
Blu-ray+写真集
価格：\7480（税抜価格\6800）
Label：FIVELATER
OfficialWeb：https://odottebakarinokuni.com/
すでにライブで演奏されている「兄弟」「H2O」などを含む全10曲入りの作品となる。合わせて野田祐一郎撮影による新しいアーティスト写真も公開された。
また、昨年の日比谷野音公演をフル尺で収めた映像作品『冬の光 2023 at日比谷野外大音楽堂』（Blu-ray+写真集）も同日リリースとなる。同作は石毛倫太郎撮影の60Pの写真集付き数量限定版となる。
踊ってばかりの国
『On the shore』
2024年7月24日リリース
価格：\3300（税抜価格\3,000）
Label：FIVELATER
=収録曲=
1. Universe
2. 兄弟
3. H2O
4. Au te amour
5. サテン
6. On the shore
7. ビー玉
8. 燈
9. ムカデは死んでも毒を吐く(DADGAD Ver)
10. ZION
「冬の光2023 at 日比谷野外大音楽堂」
2024年7月24日リリース
Blu-ray+写真集
価格：\7480（税抜価格\6800）
Label：FIVELATER
OfficialWeb：https://odottebakarinokuni.com/