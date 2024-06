踊ってばかりの国が、約3年振りとなる9枚目のフルアルバム『On the shore』を7月24日にリリースすることを発表した。すでにライブで演奏されている「兄弟」「H2O」などを含む全10曲入りの作品となる。合わせて野田祐一郎撮影による新しいアーティスト写真も公開された。また、昨年の日比谷野音公演をフル尺で収めた映像作品『冬の光 2023 at日比谷野外大音楽堂』(Blu-ray+写真集)も同日リリースとなる。同作は石毛倫太郎撮影の60Pの写真集付き数量限定版となる。

<リリース情報>踊ってばかりの国『On the shore』2024年7月24日リリース価格:\3300(税抜価格\3,000)Label:FIVELATER=収録曲=1. Universe2. 兄弟3. H2O4. Au te amour5. サテン6. On the shore7. ビー玉8. 燈9. ムカデは死んでも毒を吐く(DADGAD Ver)10. ZION「冬の光2023 at 日比谷野外大音楽堂」2024年7月24日リリースBlu-ray+写真集価格:\7480(税抜価格\6800)Label:FIVELATEROfficialWeb: https://odottebakarinokuni.com/