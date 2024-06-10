本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (10日大引け後 発表分)
※6月18日、東証グロース市場に上場予定のインテグループ <192A> [東証Ｇ]、19日、東証グロース市場に上場予定のライスカレー <195A> [東証Ｇ]は10日、公開価格を発表した。
●インテグループ <192A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：6月18日
事業内容：Ｍ＆Ａ仲介業
公開価格：3960円
仮条件：3830円～3960円
想定発行価格：3830円
上場時発行済み株式数：205万株
公募：5万株
売り出し：48万0200株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限7万9400株
申込期間：6月11日～14日
払込日：6月17日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
●ライスカレー <195A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：6月19日
事業内容：自社のSNSデータ分析ツールを駆使した企業のマーケティング
支援および自社のブランド販売事業
公開価格：1420円
仮条件：1240円～1420円
想定発行価格：1420円
上場時発行済み株式数：296万8590株
公募：22万9500株
売り出し：47万6600株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限10万5900株
申込期間：6月11日～14日
払込日：6月18日
主幹事：みずほ証券
[2024年6月10日]
株探ニュース