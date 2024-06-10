※6月18日、東証グロース市場に上場予定のインテグループ <192A> [東証Ｇ]、19日、東証グロース市場に上場予定のライスカレー <195A> [東証Ｇ]は10日、公開価格を発表した。

●インテグループ <192A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：6月18日

　事業内容：Ｍ＆Ａ仲介業

　公開価格：3960円
　仮条件：3830円～3960円
　想定発行価格：3830円

　上場時発行済み株式数：205万株
　公募：5万株
　売り出し：48万0200株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限7万9400株
　申込期間：6月11日～14日
　払込日：6月17日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●ライスカレー <195A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：6月19日

　事業内容：自社のSNSデータ分析ツールを駆使した企業のマーケティング
　　　　　　支援および自社のブランド販売事業

　公開価格：1420円
　仮条件：1240円～1420円
　想定発行価格：1420円

　上場時発行済み株式数：296万8590株
　公募：22万9500株
　売り出し：47万6600株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限10万5900株
　申込期間：6月11日～14日
　払込日：6月18日

　主幹事：みずほ証券

[2024年6月10日]


株探ニュース