

※6月18日、東証グロース市場に上場予定のインテグループ <192A> [東証Ｇ]、19日、東証グロース市場に上場予定のライスカレー <195A> [東証Ｇ]は10日、公開価格を発表した。



●インテグループ <192A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：6月18日



事業内容：Ｍ＆Ａ仲介業



公開価格：3960円

仮条件：3830円～3960円

想定発行価格：3830円



上場時発行済み株式数：205万株

公募：5万株

売り出し：48万0200株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限7万9400株

申込期間：6月11日～14日

払込日：6月17日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



●ライスカレー <195A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：6月19日



事業内容：自社のSNSデータ分析ツールを駆使した企業のマーケティング

支援および自社のブランド販売事業



公開価格：1420円

仮条件：1240円～1420円

想定発行価格：1420円



上場時発行済み株式数：296万8590株

公募：22万9500株

売り出し：47万6600株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限10万5900株

申込期間：6月11日～14日

払込日：6月18日



主幹事：みずほ証券



[2024年6月10日]





株探ニュース

