SUPER EIGHT、“SUPER HERO”姿の新ビジュアル解禁 真っ赤なユニフォーム×ピンバッジで進化
【モデルプレス＝2024/06/10】SUPER EIGHTが、7月31日に発売する14枚目のアルバム『SUPER EIGHT』 のリリースに向けて、新ビジュアルを解禁した。
【写真】大倉忠義＆広瀬アリス、結婚式場で腕組み密着
真っ赤なユニフォームと揃いのピンバッジを身に纏った今作の写真は、アルバムのコンセプトでもあるSUPER HEROを拡大解釈。「1000年後の未来から来たSUPER HERO」をテーマに撮影され、一層進化した“SUPER EIGHT”の姿を表現している。
また、20周年の感謝を込めて制作され、EIGHTからEIGHTERへ贈るSUPERなオリジナルグッズを詰め込んだ通販限定「EIGHT」盤の予約受付もこのタイミングで開始された。
今作には、改名コンセプトビジュアル撮影時、アルバムビジュアル撮影時に別途撮り下ろした特別なビジュアルを詰め込んだ写真集「SUPER ∞」に加え、今回公開されたビジュアルでも肝となっているピンバッジのレプリカも封入。
5人が揃ったアクリルスタンドも同封される。（modelpress編集部）
・発売日 ： 2024年7月31日（水）
＜商品形態＞
●初回限定「SUPER」盤：CD＋Blu-ray／DVD
●初回限定「HERO」盤：CD＋Blu-ray／DVD
●通常盤：CD
●通販限定「EIGHT」盤：CD＋GOODS
＜収録内容＞
【初回限定「SUPER」盤】
★仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード
▼CD収録曲
〜詳細後日発表〜
▼Blu-ray / DVD収録内容
・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」
・「メンバーpresents.20周年特別企画映像A」
〜詳細後日発表〜
【初回限定「HERO」盤】
★仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P
▼CD収録曲
〜詳細後日発表〜
▼Blu-ray／DVD収録内容
・「メンバーpresents. 20周年特別企画映像B」
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〜詳細後日発表〜
【通常盤】
★仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P
▼CD収録曲
〜詳細後日発表〜
【通販限定「EIGHT」盤】
★仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ（オリジナルアクリルスタンド／ピンバッジ）同梱
▼CD収録曲
〜詳細後日発表〜
【Not Sponsored 記事】
【写真】大倉忠義＆広瀬アリス、結婚式場で腕組み密着
◆SUPER EIGHT、“SUPER HERO”姿の新ビジュアル解禁
真っ赤なユニフォームと揃いのピンバッジを身に纏った今作の写真は、アルバムのコンセプトでもあるSUPER HEROを拡大解釈。「1000年後の未来から来たSUPER HERO」をテーマに撮影され、一層進化した“SUPER EIGHT”の姿を表現している。
今作には、改名コンセプトビジュアル撮影時、アルバムビジュアル撮影時に別途撮り下ろした特別なビジュアルを詰め込んだ写真集「SUPER ∞」に加え、今回公開されたビジュアルでも肝となっているピンバッジのレプリカも封入。
5人が揃ったアクリルスタンドも同封される。（modelpress編集部）
◆「SUPER EIGHT」（すーぱーえいと）商品概要
・発売日 ： 2024年7月31日（水）
＜商品形態＞
●初回限定「SUPER」盤：CD＋Blu-ray／DVD
●初回限定「HERO」盤：CD＋Blu-ray／DVD
●通常盤：CD
●通販限定「EIGHT」盤：CD＋GOODS
＜収録内容＞
【初回限定「SUPER」盤】
★仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード
▼CD収録曲
〜詳細後日発表〜
▼Blu-ray / DVD収録内容
・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」
・「メンバーpresents.20周年特別企画映像A」
〜詳細後日発表〜
【初回限定「HERO」盤】
★仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P
▼CD収録曲
〜詳細後日発表〜
▼Blu-ray／DVD収録内容
・「メンバーpresents. 20周年特別企画映像B」
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〜詳細後日発表〜
【通常盤】
★仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P
▼CD収録曲
〜詳細後日発表〜
【通販限定「EIGHT」盤】
★仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ（オリジナルアクリルスタンド／ピンバッジ）同梱
▼CD収録曲
〜詳細後日発表〜
【Not Sponsored 記事】