gibkiy gibkiy gibkiy、EP『半死半生』7月発売＋夏の東名阪ツアー＜hello,hollow,howlow＞開催決定
gibiky gibkiy gibkiyが7月10日にEP『半死半生』をライブ会場限定リリースすることに加え、7月より＜tour 2024 “hello,hollow,howlow"＞を開催することが発表となった。
◆gibkiy gibkiy gibkiy 画像
今春開催された東名2公演の＜tour avantgarde,barbarian.「腐食」＞から3ヶ月、再びgibiky gibkiy gibkiyが動き出す。7月10日よりライブ会場限定販売されるEP『半死半生』は、現在入手困難音源にして、ライブ定番の4つの楽曲が収録されたEPだ。今回の収録に際してリミックスが施されたほか、MUCCミヤがリマスタリングを手掛けるなど、ブラッシュアップされた仕上がりとなった。
さらには、この東名阪ツアーの狭間となる8月3日および4日には北海道・札幌 Crazy Monkeyにて、眞呼(Vo / deadman, kein)と恐(Dr / ex.Merry Go Round)によるLOA-ROARとの2Daysイベント＜Parasitism and regeneration. And it will be a sacrifice.＞を開催することも決定した。因縁浅からぬ両者の対バンとなる。
▲LOA-ROAR(ロア-ロアア)
■EP『半死半生』
※ライブ会場限定販売
PMGG-014 2,000円
発売元：praying mantis records
リマスタリング：ミヤ(MUCC)
▼収録曲
1. そして其れは半神半人、顔が落ちて「c」では無くなりました。
※2019年12月20日発表
2. 強いられた無から孔から穴へ、マッチポンプの兎は屍
※2019年4月10日発表
3. 連続性の細工
※2018年10月31日 無料配布音源
4. 掌る肉
※2016年3月16日発表 ライブ会場限定スプリットCD『the dark side of the monochrome』収録(参加アーティスト：gibkiy gibkiy gibkiy / Közi / 藤田幸也エレクトリック！)
■東名阪ツアー＜tour 2024 “hello,hollow,howlow"＞
open19:00 / start19:30 / 終演21:10(予定)
（問）SHELTER 03-3466-7430
7月20日(土) 愛知・名古屋 HeartLand
open17:00 / start17:30 / 終演19:10(予定)
（問）HeartLand 052-212-9018
7月21日(日) 大阪 Fireloop
open16:30 / start17:00 / 終演18:40(予定)
（問）Fireloop 06-4305-2236
8月25日(日) 東京・高田馬場 CLUB PHASE
open16:30 / start17:00 / 終演18:40(予定)
（問）CLUB PHASE 03-5911-2777
▼チケット
前売 6,000円 (税込・ドリンク代別途)
一斉発売：6月15日(土)10:00
■＜Parasitism and regeneration. And it will be a sacrifice.＞
open17:00 / start17:30 / 終演19:30(予定)
共演 : LOA-ROAR
（問）Crazy Monkey 011-211-4480
8月4日(日) 北海道・札幌 Crazy Monkey
open16:30 / start17:00 / 終演19:00(予定)
共演：LOA-ROAR
（問）Crazy Monkey 011-211-4480
▼チケット
前売 6,000円 (税込・ドリンク代別途)
一斉発売：2024年6月15日(土)10:00
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