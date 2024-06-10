■EP『半死半生』



2024年7月10日(水)発売※ライブ会場限定販売PMGG-014 2,000円発売元：praying mantis recordsリマスタリング：ミヤ(MUCC)▼収録曲1. そして其れは半神半人、顔が落ちて「c」では無くなりました。※2019年12月20日発表2. 強いられた無から孔から穴へ、マッチポンプの兎は屍※2019年4月10日発表3. 連続性の細工※2018年10月31日 無料配布音源4. 掌る肉※2016年3月16日発表 ライブ会場限定スプリットCD『the dark side of the monochrome』収録(参加アーティスト：gibkiy gibkiy gibkiy / Közi / 藤田幸也エレクトリック！)