gibiky gibkiy gibkiyが7月10日にEP『半死半生』をライブ会場限定リリースすることに加え、7月より＜tour 2024 “hello,hollow,howlow"＞を開催することが発表となった。

◆gibkiy gibkiy gibkiy 画像

今春開催された東名2公演の＜tour avantgarde,barbarian.「腐食」＞から3ヶ月、再びgibiky gibkiy gibkiyが動き出す。7月10日よりライブ会場限定販売されるEP『半死半生』は、現在入手困難音源にして、ライブ定番の4つの楽曲が収録されたEPだ。今回の収録に際してリミックスが施されたほか、MUCCミヤがリマスタリングを手掛けるなど、ブラッシュアップされた仕上がりとなった。

7月10日の東京・下北沢SHELTERを皮切りに、8月25日の東京・高田馬場 CLUB PHASEまで、約半年ぶりの大阪公演を含むツアー＜tour 2024 “hello,hollow,howlow"＞は、東名阪4ヵ所4公演の規模で行われるものだ。

さらには、この東名阪ツアーの狭間となる8月3日および4日には北海道・札幌 Crazy Monkeyにて、眞呼(Vo / deadman, kein)と恐(Dr / ex.Merry Go Round)によるLOA-ROARとの2Daysイベント＜Parasitism and regeneration. And it will be a sacrifice.＞を開催することも決定した。因縁浅からぬ両者の対バンとなる。


▲LOA-ROAR(ロア-ロアア)

■EP『半死半生』

2024年7月10日(水)発売
※ライブ会場限定販売
PMGG-014　2,000円
発売元：praying mantis records
リマスタリング：ミヤ(MUCC)
▼収録曲
1. そして其れは半神半人、顔が落ちて「c」では無くなりました。
　※2019年12月20日発表
2. 強いられた無から孔から穴へ、マッチポンプの兎は屍
　※2019年4月10日発表
3. 連続性の細工
　※2018年10月31日 無料配布音源
4. 掌る肉
　※2016年3月16日発表 ライブ会場限定スプリットCD『the dark side of the monochrome』収録(参加アーティスト：gibkiy gibkiy gibkiy / Közi / 藤田幸也エレクトリック！)



■東名阪ツアー＜tour 2024 “hello,hollow,howlow"＞

7月10日(水)　東京・下北沢SHELTER
open19:00 / start19:30 / 終演21:10(予定)
（問）SHELTER 03-3466-7430
7月20日(土)　愛知・名古屋 HeartLand
open17:00 / start17:30 / 終演19:10(予定)
（問）HeartLand 052-212-9018
7月21日(日)　大阪 Fireloop
open16:30 / start17:00 / 終演18:40(予定)
（問）Fireloop 06-4305-2236
8月25日(日)　東京・高田馬場 CLUB PHASE
open16:30 / start17:00 / 終演18:40(予定)
（問）CLUB PHASE 03-5911-2777
▼チケット
前売 6,000円 (税込・ドリンク代別途)
一斉発売：6月15日(土)10:00


■＜Parasitism and regeneration. And it will be a sacrifice.＞

8月3日(土)　北海道・札幌 Crazy Monkey
open17:00 / start17:30 / 終演19:30(予定)
共演 : LOA-ROAR
（問）Crazy Monkey 011-211-4480
8月4日(日)　北海道・札幌 Crazy Monkey
open16:30 / start17:00 / 終演19:00(予定)
共演：LOA-ROAR
（問）Crazy Monkey 011-211-4480
▼チケット
前売 6,000円 (税込・ドリンク代別途)
一斉発売：2024年6月15日(土)10:00

関連サイト

◆gibkiy gibkiy gibkiy オフィシャルサイト
◆gibkiy gibkiy gibkiy オフィシャルTwitter
◆gibkiy gibkiy gibkiy オフィシャルFacebook
◆gibkiy gibkiy gibkiy オフィシャルYouTubeチャンネル